Доллар подскочил выше сорока в обменниках Киева

Стоимость евро поднимается

Украинская гривна медленно обесценивается. За сутки доллар подрос еще на 10 копеек, таким образом перевалил за отметку в 40 гривен.

Евро тоже постепенно дорожает. "Телеграф" рассмотрел актуальный курс в Киеве.

На 14 мая Национальный банк Украины установил официальный курс валют следующим образом:

Доллар США (USD): 39,61 грн

Евро (EUR): 42,74 грн

Злотый (PLN): 9,97 грн

Канадский доллар (CAD): 28,97 грн

Швейцарский франк (CHF): 43,72 грн

Цена в обменниках

Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:

Доллар США (USD): 40,00 грн

Евро (EUR): 43,16 грн

Злотый (PLN): 9,94 грн

Канадский доллар (CAD): 29,24 грн

Швейцарский франк (CHF): 44,02 грн

Оптимальный курс (все предложения покупки и продажи на черном рынке) доллара за сутки поднялся на десяток копеек.

Покупка: 39,95 грн

Продажа: 40,05 грн

Ранее "Телеграф" писал, вырастет ли курс доллара из-за обострения на фронте. Активизация спроса на американскую валюту может продолжаться из-за тревожных настроений населения, которые, в свою очередь, стали причиной наступление российской армии в Харьковской области.