Доллар подскочил выше сорока в обменниках Киева
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Стоимость евро поднимается
Украинская гривна медленно обесценивается. За сутки доллар подрос еще на 10 копеек, таким образом перевалил за отметку в 40 гривен.
Евро тоже постепенно дорожает. "Телеграф" рассмотрел актуальный курс в Киеве.
На 14 мая Национальный банк Украины установил официальный курс валют следующим образом:
Доллар США (USD): 39,61 грн
Евро (EUR): 42,74 грн
Злотый (PLN): 9,97 грн
Канадский доллар (CAD): 28,97 грн
Швейцарский франк (CHF): 43,72 грн
Цена в обменниках
Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:
Доллар США (USD): 40,00 грн
Евро (EUR): 43,16 грн
Злотый (PLN): 9,94 грн
Канадский доллар (CAD): 29,24 грн
Швейцарский франк (CHF): 44,02 грн
Оптимальный курс (все предложения покупки и продажи на черном рынке) доллара за сутки поднялся на десяток копеек.
Покупка: 39,95 грн
Продажа: 40,05 грн
Ранее "Телеграф" писал, вырастет ли курс доллара из-за обострения на фронте. Активизация спроса на американскую валюту может продолжаться из-за тревожных настроений населения, которые, в свою очередь, стали причиной наступление российской армии в Харьковской области.