Побив і зґвалтував неповнолітню, яка приїхала до Києва в гості: чоловік почув вирок

Зловмисник перебуває під вартою

У Києві Шевченківський районний суд виніс вирок місцевому жителю, визнавши його винним у зґвалтуванні 17-річної дівчини. Чоловік проведе 9 років за ґратами.

Наразі зловмисник перебуває у СІЗО. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

"За підтримання публічного обвинувачення ювенальними прокурорами Шевченківської окружної прокуратури міста Києва судом оголошено вирок чоловіку за зґвалтування дівчини, яка не досягла 18-річного віку (ч. 3 ст. 152 КК України)", — йдеться у повідомленні.

Інцидент трапився наприкінці вересня 2022 року. 17-річна дівчина приїхала до Києва в гості до свого знайомого. Того вечора вони разом з другом її знайомого вирішили провести час у квартирі одного з чоловіків у Шевченківському районі міста.

Слідство з'ясувало, що новий знайомий дівчини, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, намагався примусити дівчину до інтимного зв'язку. Зловмисник, погрожуючи, завдав неповнолітній удари в область голови й тулуба, спричинивши їй тілесні ушкодження та зґвалтував дівчину.

Киянин зґвалтував не повнолітню

"Вироком Шевченківського районного суду міста Києва зловмисника засуджено до 9 років позбавлення волі", — зазначають у прокуратурі.

Зловмисник перебуває в СІЗО

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві друг сім'ї розбещував неповнолітню дочку знайомої. Зловмиснику загрожує до 6 років позбавлення волі.