Избил и изнасиловал несовершеннолетнюю, которая приехала в Киев в гости: мужчина услышал приговор

Злоумышленник находится под стражей

В Киеве Шевченковский районный суд вынес приговор местному жителю, признав его виновным в изнасиловании 17-летней девушки. Мужчина проведет 9 лет за решеткой.

В настоящее время злоумышленник находится в СИЗО. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

"За поддержание публичного обвинения ювенальными прокурорами Шевченковской окружной прокуратуры города Киева судом объявлен приговор мужчине за изнасилование девушки, не достигшей 18-летнего возраста (ч. 3 ст. 152 УК Украины)", — говорится в сообщении.

Инцидент произошел в конце сентября 2022 года. 17-летняя девушка приехала в Киев в гости к своему знакомому. В тот вечер они вместе с другом знакомого решили провести время в квартире одного из мужчин в Шевченковском районе города.

Следствие выяснило, что новый знакомый девушки, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пытался принудить девушку к интимной связи. Злоумышленник, угрожая, нанес несовершеннолетний удары в область головы и туловища, нанеся ей телесные повреждения и изнасиловал девушку.

Киевлянин изнасиловал не совершеннолетнюю

"Приговором Шевченковского районного суда города Киева злоумышленник приговорен к 9 годам лишения свободы", — отмечают в прокуратуре.

Злоумышленник находится в СИЗО

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве друг семьи развращал несовершеннолетнюю дочь знакомой. Злоумышленнику грозит до 6 лет лишения свободы.