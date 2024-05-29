Долар дорожчає кожного дня: скільки коштує валюта в обмінниках Києва
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Українська гривня знецінилася
На валютному ринку фіксується збільшення попиту на долар. Американська валюта стрімко дорожчає і вже перевалила за позначку 41 гривні.
Євро та інші європейські валюти теж лізуть вгору. "Телеграф" розглянув актуальний курс у Києві.
На 29 травня Національний банк України встановив офіційний курс валют наступним чином:
Долар США (USD): 40,39 грн
Євро (EUR): 43,97 грн
Злотий (PLN): 10,34 грн
Канадський долар (CAD): 29,65 грн
Швейцарський франк (CHF): 44,37 грн
Ціна в обмінниках
Середній курс між середнім продажем та покупкою валют на готівковому ринку України становить:
Долар США (USD): 40,94 грн
Євро (EUR): 44,53 грн
Злотий (PLN): 10,35 грн
Канадський долар (CAD): 29,96 грн
Швейцарський франк (CHF): 44,87 грн
Оптимальний курс (всі пропозиції купівлі та продажу на чорному ринку) долара за добу підійнявся ще майже на тридцять копійок.
Купівля: 40,85 грн
Продаж: 41,05 грн
Раніше "Телеграф" писав, коли і як стабілізують курс долара. Американська валюта зараз може бути завищеною, щоб люди, які мають можливість виводити кошти за кордон, там не почувалися богами. Тож, коли цей ажіотажний попит задовільнять, то й курс має згладитись.