Долар дорожчає кожного дня: скільки коштує валюта в обмінниках Києва

Українська гривня знецінилася

На валютному ринку фіксується збільшення попиту на долар. Американська валюта стрімко дорожчає і вже перевалила за позначку 41 гривні.

Євро та інші європейські валюти теж лізуть вгору. "Телеграф" розглянув актуальний курс у Києві.

На 29 травня Національний банк України встановив офіційний курс валют наступним чином:

Долар США (USD): 40,39 грн

Євро (EUR): 43,97 грн

Злотий (PLN): 10,34 грн

Канадський долар (CAD): 29,65 грн

Швейцарський франк (CHF): 44,37 грн

Ціна в обмінниках

Середній курс між середнім продажем та покупкою валют на готівковому ринку України становить:

Долар США (USD): 40,94 грн

Євро (EUR): 44,53 грн

Злотий (PLN): 10,35 грн

Канадський долар (CAD): 29,96 грн

Швейцарський франк (CHF): 44,87 грн

Оптимальний курс (всі пропозиції купівлі та продажу на чорному ринку) долара за добу підійнявся ще майже на тридцять копійок.

Купівля: 40,85 грн

Продаж: 41,05 грн

Раніше "Телеграф" писав, коли і як стабілізують курс долара. Американська валюта зараз може бути завищеною, щоб люди, які мають можливість виводити кошти за кордон, там не почувалися богами. Тож, коли цей ажіотажний попит задовільнять, то й курс має згладитись.