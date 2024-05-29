Доллар дорожает каждый день: сколько стоит валюта в обменниках Киева

Украинская гривна обесценилась

На валютном рынке фиксируется увеличение спроса на доллар. Американская валюта стремительно дорожает и уже перевалила за отметку в 41 гривну.

Евро и другие европейские валюты тоже лезут вверх. "Телеграф" рассмотрел актуальный курс в Киеве.

На 29 мая Национальный банк Украины установил официальный курс валют следующим образом:

Доллар США (USD): 40,39 грн

Евро (EUR): 43,97 грн

Злотый (PLN): 10,34 грн

Канадский доллар (CAD): 29,65 грн

Швейцарский франк (CHF): 44,37 грн

Цена в обменниках

Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:

Доллар США (USD): 40,94 грн

Евро (EUR): 44,53 грн

Злотый (PLN): 10,35 грн

Канадский доллар (CAD): 29,96 грн

Швейцарский франк (CHF): 44,87 грн

Оптимальный курс (все предложения покупки и продажи на черном рынке) доллара за сутки поднялся почти на тридцать копеек.

Покупка: 40,85 грн

Продажа: 41,05 грн

Ранее "Телеграф" писал, когда и как стабилизируют курс доллара. Американская валюта сейчас может быть завышена, чтобы люди, имеющие возможность выводить средства за границу, там не чувствовали себя богами. Если этот ажиотажный спрос удовлетворят, то и курс должен сгладиться.