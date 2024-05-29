Доллар дорожает каждый день: сколько стоит валюта в обменниках Киева
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Украинская гривна обесценилась
На валютном рынке фиксируется увеличение спроса на доллар. Американская валюта стремительно дорожает и уже перевалила за отметку в 41 гривну.
Евро и другие европейские валюты тоже лезут вверх. "Телеграф" рассмотрел актуальный курс в Киеве.
На 29 мая Национальный банк Украины установил официальный курс валют следующим образом:
Доллар США (USD): 40,39 грн
Евро (EUR): 43,97 грн
Злотый (PLN): 10,34 грн
Канадский доллар (CAD): 29,65 грн
Швейцарский франк (CHF): 44,37 грн
Цена в обменниках
Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:
Доллар США (USD): 40,94 грн
Евро (EUR): 44,53 грн
Злотый (PLN): 10,35 грн
Канадский доллар (CAD): 29,96 грн
Швейцарский франк (CHF): 44,87 грн
Оптимальный курс (все предложения покупки и продажи на черном рынке) доллара за сутки поднялся почти на тридцать копеек.
Покупка: 40,85 грн
Продажа: 41,05 грн
Ранее "Телеграф" писал, когда и как стабилизируют курс доллара. Американская валюта сейчас может быть завышена, чтобы люди, имеющие возможность выводить средства за границу, там не чувствовали себя богами. Если этот ажиотажный спрос удовлетворят, то и курс должен сгладиться.