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Долар стрімко дорожчає: курс валют у київських обмінниках

Автор
Кароліна Терещенко Кароліна Терещенко
Дата публікації
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Автор
Американська валюта Новина оновлена 31 травня 2024, 08:03
Американська валюта. Фото Major&Thomson

Українська гривня здає свої позиції

Курс долара вже протягом декількох днів тримається на рівні вище 40 гривень, бо покупців американської валюти більше ніж продавців. За добу долар піднявся ще на десяток копійок.

Євро теж поступово дорожчає. "Телеграф" розглянув актуальний курс у Києві.

На 31 травня Національний банк України встановив офіційний курс валют наступним чином:

Долар США (USD): 40,50 грн

Євро (EUR): 43,81 грн

Злотий (PLN): 10,23 грн

Канадський долар (CAD): 29,55 грн

Швейцарський франк (CHF): 44,63 грн

Ціна в обмінниках

Середній курс між середнім продажем та покупкою валют на готівковому ринку України становить:

Долар США (USD): 41,04 грн

Євро (EUR): 44,56 грн

Злотий (PLN): 10,32 грн

Канадський долар (CAD): 30,01 грн

Швейцарський франк (CHF): 44,39 грн

Оптимальний курс (всі пропозиції купівлі та продажу на чорному ринку) долара за добу піднявся на десяток копійок.

Купівля: 40,98 грн

Продаж: 41,10 грн

Раніше "Телеграф" писав, яким буде курс долара на початку червня. Зараз на американську валюту "тиснуть" три основні чинники. Це тарифи на електроенергію, рівень девальвації у травні та позиція НБУ.

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