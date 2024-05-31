Долар стрімко дорожчає: курс валют у київських обмінниках

Українська гривня здає свої позиції

Курс долара вже протягом декількох днів тримається на рівні вище 40 гривень, бо покупців американської валюти більше ніж продавців. За добу долар піднявся ще на десяток копійок.

Євро теж поступово дорожчає. "Телеграф" розглянув актуальний курс у Києві.

На 31 травня Національний банк України встановив офіційний курс валют наступним чином:

Долар США (USD): 40,50 грн

Євро (EUR): 43,81 грн

Злотий (PLN): 10,23 грн

Канадський долар (CAD): 29,55 грн

Швейцарський франк (CHF): 44,63 грн

Ціна в обмінниках

Середній курс між середнім продажем та покупкою валют на готівковому ринку України становить:

Долар США (USD): 41,04 грн

Євро (EUR): 44,56 грн

Злотий (PLN): 10,32 грн

Канадський долар (CAD): 30,01 грн

Швейцарський франк (CHF): 44,39 грн

Оптимальний курс (всі пропозиції купівлі та продажу на чорному ринку) долара за добу піднявся на десяток копійок.

Купівля: 40,98 грн

Продаж: 41,10 грн

Раніше "Телеграф" писав, яким буде курс долара на початку червня. Зараз на американську валюту "тиснуть" три основні чинники. Це тарифи на електроенергію, рівень девальвації у травні та позиція НБУ.