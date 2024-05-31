Доллар стремительно дорожает: курс валют в киевских обменниках

Украинская гривна сдает свои позиции

Курс доллара уже в течение нескольких дней держится на уровне выше 40 гривен, потому что покупателей американской валюты больше, чем продавцов. За сутки доллар поднялся еще на десяток копеек.

Евро тоже постепенно дорожает. "Телеграф" рассмотрел актуальный курс в Киеве.

На 31 мая Национальный банк Украины установил официальный курс валют следующим образом:

Доллар США (USD): 40,50 грн

Евро (EUR): 43,81 грн

Злотый (PLN): 10,23 грн

Канадский доллар (CAD): 29,55 грн

Швейцарский франк (CHF): 44,63 грн

Цена в обменниках

Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:

Доллар США (USD): 41,04 грн

Евро (EUR): 44,56 грн

Злотый (PLN): 10,32 грн

Канадский доллар (CAD): 30,01 грн

Швейцарский франк (CHF): 44,39 грн

Оптимальный курс (все предложения покупки и продажи на черном рынке) доллара за сутки поднялся на десяток копеек.

Покупка: 40,98 грн

Продажа: 41,10 грн

Ранее "Телеграф" писал, каким будет курс доллара в начале июня. Сейчас на американскую валюту "давят" три основных фактора. Это тарифы на электроэнергию, уровень девальвации в мае и позиции НБУ.