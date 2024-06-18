Киевляне нашли змею в стиральной машинке: детали инцидента, фото

Необычная находка оказалась не совсем маленькой

В Киеве жители Оболони обнаружили змею в своей стиральной машинке. Уж залез в квартиру на улице Героев Днепра.

Об этом сообщает команда спасения животных Kyiv Animal Rescue Group. Длина змеи составила около 50 сантиметров.

Как уж попал в квартиру – неизвестно. В сообщении отмечают, что его достали и выпустили на свободу.

Также команда рассказывает об освобождении котенка из-под капота автомобиля на улице Михаила Бойчука. Еще один котенок деблокирован из вентиляции дома на улице Депутатская.

Был госпитализирован кот, который выпал из окна на Большой Васильковской. Также команда спасения животных в селе Лесники под Киевом достала собаку из бассейна. Бедняга упал и не смог самостоятельно оттуда выбраться. Пес просидел там три дня.

Если вы столкнулись с похожими проблемами, звоните по телефону +380 98 844 79 37. Команда Kyiv Animal Rescue Group принимает звонки круглосуточно, если есть реальная угроза жизни животного.

Напоминаем, что в киевском метрополитене заметили крыс. На кадрах поединка видно, что две крысы бегут по путях, не боясь прибывающего на станцию поезда. Животные в ожесточенной борьбе не могут поделить добытое. Грызуны борются за кусок какого-то материала.

Ранее "Телеграф" писал, что под Киевом обнаружили целое поле краснокнижных растений. Что известно о дикой орхидее.