Подорож у минуле: які ціни були на Бессарабському ринку у 2016 році (відео)

Асортимент товарів тут завжди дивував різноманітністю

У центрі Києва розташовується легендарний Бессарабський критий ринок, який вважається одним із найстаріших та найдорожчих у столиці. Будівля ринку, пережила війни та революції, але з моменту відкриття майже не змінилася.

Тут і сьогодні пропонують покупцям різноманітну продукцію — починаючи від екзотичних фруктів та елітних чаїв і закінчуючи морськими делікатесами. Але ще 8 років тому на Бессарабському ринку все виглядало інакше.

"Телеграф" пропонує здійснити читачам подорож у часі та подивитися на ціни та асортимент продуктів, які колись можна було знайти у цьому легендарному місці.

Бессарабський ринок 8 років тому виглядав порожнім і малолюдним взимку, але досить гамірним літом. На вході можна помітити невелику кав’ярню, де пропонували "Американо" за 18 гривень, латте за 25/30 та капучино за 24/29 гривень.

Далі можна побачити прилавки із різноманітною продукцією. Продавець фруктів говорить про те, що "у них є все" і називає ціни на деякі позиції.

Так папайя коштувала у 2016 році 300 гривень за кілограм, а манго – 250 гривень за кілограм. У 2017 році кілограм яблук можна було купити за 50/100 гривень, мандарини з Туреччини за 70-80 грн/кг, а гранат по 120 гривень за кіло.

До речі, на ринку цілий рік представлений широкий асортимент свіжих овочів, екзотичних фруктів та цитрусових.

Далі можна помітити невелике кафе із зоною відпочинку, де пропонують чай за 15 гривень, сік та гарячий смузі по 40 гривень. Також можна замовити суп за 35 гривень.

Ціни на свіжі квіти на Бессарабському ринку відверто "кусалися" вже тоді — за троянду просили від 30 до 60 гривень, а за букет від 400 гривень.

За кілограм сала у 2016-2017 роках просили від 100 гривень, а за м’ясо – від 130-150 гривень. Також тут завжди продавали ікру, морські делікатеси та різну рибу.

Бессарабський ринок у 2014 році показала блогер-початківець на своєму Ютуб-каналі. На кадрах можна помітити величезний асортимент продукції — ікру та рибу, сало та м’ясо, курей та качок, копченості, соління та багато іншого.

А так Бессарабський ринок мав вигляд 14 років тому. Автор показує прилавки з овочами та фруктами, а також продавців, які нудьгують в очікуванні клієнтів.

Ну, а так Бессарабський ринок виглядав у далекому 1995 році:

Нагадаємо, американський вчений та громадський діяч Томас Тейлор у 1970 році відвідав київський ринок та зробив серію яскравих фотографій. За часів СРСР столичний базар складався з кількох павільйонів і не міг запропонувати покупцям великий асортимент продуктів або заморську екзотику. Усі позиції були чіткими та зрозумілими, а ціни фіксованими.

Наприклад, картопля коштувала 33 копійки за кілограм, морква — 70 копійок, огірок та буряк — по 40 копійок, а сливи по 1 рублю 20 копійок.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як виглядав Центральний гастроном на Хрещатику в період дефіциту. Саме біля цієї торгової точки можна було побачити кілометрові черги, які могли формуватися ще з вечора.

Кожен потенційний покупець сподівався на те, що саме він потрапить на "викид" дефіцитного товару: ковбаси та сосисок, молочних продуктів, кока-коли, верхнього одягу, порошку чи соди.