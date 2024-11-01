Путешествие в прошлое: какие цены были на Бессарабском рынке в 2016 году (видео)

Ассортимент товаров здесь всегда удивлял разнообразием

В центре Киева располагается легендарный Бессарабский крытый рынок, который считается одним из самых старейших и самых дорогих в столице. Здание базара, пережило войны и революции, но с момента открытия практически не изменилось.

Здесь и сегодня предлагают покупателям разнообразную продукцию — начиная от экзотических фруктов и заканчивая элитными чаями. Но еще 8 лет назад на Бессарабском рынке все выглядело иначе.

"Телеграф" предлагает совершить читателям путешествие во времени и посмотреть на цены и ассортимент продуктов, которые когда-то можно было найти в этом легендарном месте.

Бессарабский рынок 8 лет назад выглядел пустым и малолюдным зимой, но достаточно шумным летом. На входе можно заметить небольшую кофейню, где предлагали "Американо" за 18 гривен, латте за 25/30 и капучино за 24/29 гривен.

Далее можно увидеть прилавки с разнообразной продукцией. Продавец фруктов говорит о том, что у них "есть все" и называет цены на некоторые позиции.

Так папайя стоила в 2016 году 300 гривен за килограмм, а манго — 250 гривен за килограмм. В 2017 году килограмм яблок можно было купить за 50/100 гривен, мандарины из Турции за 70-80 грн/кг, а гранат по 120 гривен за кило.

К слову, на рынке круглый год представлен широкий ассортимент свежих овощей, экзотических фруктов и цитрусовых.

Далее можно заметить небольшое кафе с зоной отдыха, где предлагают чай за 15 гривен, сок и горячий смузи по 40 гривен. Также можно заказать суп за 35 гривен.

Цены на свежие цветы на Бессарабском рынке откровенно "кусались" уже тогда за розу просили от 30 до 60 гривен, а за букет от 300 гривен.

За килограмм сала в 2016 году просили от 100 гривен, а за мясо от 130-150 гривен. Также здесь всегда продавали икру, морские деликатесы и различную рыбу.

Бессарабский рынок в 2014 году показала начинающая блогер на своем Ютуб-канале. На кадрах можно заметить огромный ассортимент продукции — икру и рыбу, сало и мясо, кур и уток, копчености, соления и многое другое.

А так Бессарабский рынок выглядел 14 лет назад. Автор показывает прилавки с овощами и фруктами, а также скучающих в ожидании клиентов продавцов.

Ну, а так Бессарабский рынок выглядел в далеком 1995 году:

Напомним, американский ученый и общественный деятель Томас Тейлор в 1970 году посетил киевский рынок и сделал серию ярких фотографий. Во времена СССР столичный базар состоял из нескольких павильонов и не мог предложить покупателям большой ассортимент продуктов или заморскую экзотику. Все позиции были четкими и понятными, а цены — фиксированными.

К примеру, картошка стоила 33 копейки за килограмм, морковь — 70 копеек, огурец и буряк — по 40 копеек, а сливы по 1 рублю 20 копеек.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как выглядел Центральный гастроном на Крещатике в период дефицита. Именно возле этой "торговой точки" можно было увидеть километровые очереди, которые могли формироваться еще с вечера.

Каждый потенциальный покупатель надеялся на то, что именно он попадет на "выброс" дефицитного товара: колбасы и сосисок, молочных продуктов, кока-колы, верхней одежды, порошка или соды.