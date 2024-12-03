С Джеймсом Бондом и Де Голлем: в Киеве заметили загадочный билборд с политическим намеком (фото)

На билборде была и загадочная надпись

На улицах Киева появился загадочный билборд, на котором изображены французский генерал Шарль Де Голль и силуэт Джеймса Бонда. На билборде также была надпись "Всему свое время".

Соответствующее фото опубликовал политический эксперт Михаил Шнайдер на своей странице в Facebook. Согласно его предположениям, такой билборд может быть не шуткой, а намеком на предвыборную кампанию.

"На шутку вроде бы не похоже, хотя все может быть. Судя по милитарной форме, в которую одет персонаж справа — генерал Де Голль — сразу подумал о военных. Может, какие-то технологи уже решили осторожно начать предвыборную кампанию?" — написал Шнайдер.

Второй персонаж — Агент 007, напомнил эксперту о спецслужбах и разведчиках.

"То ли Офис Президента нагоняет загадочность? Но с какой Целью? Вопросов тут очевидно больше, чем ответов", — подытожил он.

Шарль Де Голль — кто это?

Французский военный, политический и государственный деятель, бригадный генерал. Во время Второй мировой войны стал символом французского сопротивления. Основатель и первый Президент (1959—1969) Пятой республики. Премьер-министр (1958—1959) и министр обороны Франции (1958—1959).

Он командовал дивизией в начале Второй мировой, а после капитуляции Франции в 1940 году возглавил комитет "Свободная Франция" в Лондоне.

Также он возглавлял созданный в Алжире французский комитет национального освобождения, а с 1944 по 1946 был председателем правительства Франции.

В 1958 году Шарль Де Голль стал президентом Франции. В 1965 Голль был переизбран на новый срок, но после поражения на референдуме по вопросам реорганизации Сената и реформы территориально-административного устройства Франции он ушел с президентского поста.

Джеймс Бонд — кто это?

Командир ВМФ Великобритании, также известен как "агент 007" — главный персонаж романов британского писателя Яна Флеминга о вымышленном агенте MI-6. Серия фильмов о Джеймсе Бонде именуется "бондианой" и является одной из самых продолжительных серий фильмов в истории.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда будут выборы в Украине и что об этом сказано в Плане стойкости Зеленского.