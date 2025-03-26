У Києві баржа не дає людям спати: хто порушує нерестову заборону (відео)

Місцеві жителі намагалися вирішити проблему через інстанції, але досягти позитивних результатів не вдалося

Протягом тривалого часу жителі міста Київ нерідко прокидаються ночами або рано вранці від звуків моторів барж, що дзижчать. Місцеві вже неодноразово зверталися до різних інстанцій, щоб вирішити цю проблему, але результату від цього немає.

Про проблему на своїй сторінці у Facebook написав підприємець Євген Шевченко. За його словами, це звуки моторів барж та земснарядів нібито компанії "Ковальська", яка видобуває пісок із дна річки Дніпро — біля столичних Осокорків та острова Воднікова.

"Для розуміння проблеми: уявіть, що вам під вікна підігнали сміттєвоз, і він по колу завантажує і вивантажує сміття, що складається з консервних банок і старого роялю. До процесу підключені гучномовці, а саме дійство починається о 5-й ранку і триває до глибокої ночі. І так щоранку, день за днем, місяць за місяцем", — пише Шевченко.

Він додав, що спроби місцевих жителів вирішити проблему за допомогою різних інстанцій не мали успіху. При цьому вони зверталися до водної поліції. За словами Шевченка, її начальник Олександр Юхта нібито сказав, що "вони не мають на це повноважень".

Також, за словами Шевченка, нібито Київська міська військова адміністрація та її керівник Тимур Ткаченко продовжує щотижня видавати "Ковальській" дозвіл на рух барж, у тому числі під час нерестової заборони.

"МІнекології, що видало дозвіл на видобуток піску із численними порушеннями діючого законодавства, жодним чином не контролює наслідки, не звертає уваги на численні скарги місцевих жителів, і чомусь не бачить загрози екологічної катастрофи", — заявляє Шевченко.

Автор посту також висловився у бік власника "Ковальська" Сергія Пилипенка, що нібито той "продовжує знищувати берегову лінію берегову лінію, вимиваючи тисячі тонн піску та ставлячи під загрозу сотні домогосподарств".

При цьому Шевченко каже, що у 2024 році до суду була направлена вимога з боку заступників прокурора щодо скасування цієї ліцензії. Проте рішення так і не було винесено досі.

"Тому в результаті повний ігнор і зневага до інтересів киян та загрози екологічної катастрофи — повна бездіяльність столичної влади та мера Віталій Кличко. Водна поліція демонструє абсолютну байдужість. Доведеться брати все у свої руки", — підсумував Шевченко.

Що відомо про нерестову заборону

Нерестова заборона діє з 1 квітня по 30 травня на річках та їх притоках та до 19 червня на водосховищах, озерах та затоках. Є також і зимова заборона з 1 листопада до початку нересту, яка коригується щороку.

Під час нересту заборонено переміщатися водоймами на будь-яких транспортних засобах, крім суден, що використовуються рибоохоронними та іншими уповноваженими органами держави. Також заборонено промислове рибальство та підводне полювання.

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