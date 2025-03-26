В Киеве баржа не дает людям спать: кто нарушает нерестовый запрет (видео)

Местные жители пытались решить проблему через инстанции, но добиться положительных результатов не удалось

На протяжении длительного времени жители города Киев нередко просыпаются по ночам или ранним утром от жужжащих звуков моторов барж. Местные уже неоднократно обращались в различные инстанции, чтобы решить эту проблему, но результата от этого нет.

О проблеме на своей странице в Facebook написал предприниматель Евгений Шевченко. По его словам, это звуки моторов барж и земснарядов якобы компании "Ковальская", добывающей песок со дна реки Днепр — у столичных Осокорков и острова Водникова.

"Для понимания проблемы: представьте, что вам под окна подогнали мусоровоз, и он по кругу загружает и выгружает мусор, состоящий из консервных банок и старого рояля. К процессу подключены громкоговорители, а само действо начинается в 5 утра и длится до глубокой ночи. И так каждое утро, день за днем, месяц за месяцем", — пишет Шевченко.

Он добавил, что попытки местных жителей решить проблему с помощью различных инстанций не увенчались успехом. При этом они обращались в водную полицию. По словам Шевченко, ее начальник — Александр Юхта, якобы сказал, что "они не имеют на это полномочий".

Также по словам Шевченко, якобы Киевская городская военная администрация и ее руководитель Тимур Ткаченко продолжает еженедельно выдавать "Ковальской" разрешение на движение барж, в том числе во время нерестового запрета.

"Минекология, выдавшая разрешение на добычу песка с многочисленными нарушениями действующего законодательства, никоим образом не контролирует последствия, не обращает внимания на многочисленные жалобы местных жителей, и почему-то не видит угрозы экологической катастрофы!", — заявляет Шевченко.

Автор поста также высказался в сторону владельца "Ковальско" Сергея Пилипенко, что якобы тот "продолжает уничтожать береговую линию береговую линию, вымывая тысячи тонн песка и ставя под угрозу сотни домохозяйств".

При этом Шевченко говорит, что в 2024 году в суд было направлено требование со стороны заместителям прокурора об отмене данной лицензии. Однако решение так и не было вынесено по сей день.

"Поэтому в итоге полный игнор и пренебрежение интересами киевлян и угрозой экологической катастрофы — полное бездействие столичной власти и мэра Виталий Кличко. Водная полиция демонстрирует абсолютное безразличие. Придется брать все в свои руки", — подытожил Шевченко.

Что известно о нерестовом запрете

Нерестовый запрет действует с 1 апреля по 30 мая на реках и их притоках и до 19 июня на водохранилищах, озерах и заливах. Есть также и зимний запрет с 1 ноября до начала нереста, который корректируется ежегодно.

Во время нереста запрещено перемещаться по водоемам на любых транспортных средствах, кроме судов, используемых рыбоохранными и другими уполномоченными органами государства. Также запрещено промысловое рыболовство и подводная охота.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что киевляне жалуются на рыбный запах воды. "Киевводоканал" назвал причину и рассказал, как можно снизить запах.