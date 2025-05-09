Після погроз "Орєшніком". Чи загрожує Києву ракетна атака 9 травня

Воєнний експерт наголосив — розслаблятися не варто

Російські пропагандисти напередодні свого "Дня перемоги" 9 травня активно погрожували Україні ракетним ударом "Орєшніком". Вони побоюються, що Україна може запустити дрони. Засоби безпеки до дня параду — безпрецедентні: колапс у аеропортах, відключений інтернет тощо.

Попри заявлене псевдоперемир’я з боку РФ, російські військові продовжують атакувати вздовж лінії фронту. Чи реальна загроза повітряного удару для Києва в ефірі Київ24 висловився воєнний експерт Ігор Романенко.

На його думку, росіяни столицю України не атакуватимуть. Росії б розібратися з наслідками атак безпілотників по їхніх військових об’єктах, що трапились останнім часом. Своєю чергою й Україна не має планів щодо зриву параду, вважає експерт.

Романенко наголошує, що відносний спокій — тільки 9 травня. Важливо думати, що буде у наступний день. Росіяни вже порушили заявлене перемир'я, яке мало запрацювати з 8 травня. Удари завдавали на Сумщині, Харківщині, Донеччині та Луганщині. Україна висунула зустрічну пропозицію — про припинення вогню на 30 днів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Росії палали авіабази "Шайківка" та "Кубінка". З однієї з них злітали бомбардувальники для атаки по Україні.