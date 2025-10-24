У Києві таксист Uklon залив перцівкою модель: "Телеграф" дізнався, як чоловік поплатився за свою витівку

Наразі триває внутрішня перевірка обставин інциденту

Компанія Uklon прокоментувала інцидент, у якому водій облив перцівкою фітнес-модель Анастасію Тереховську. Дівчині вибачилися, а з водієм припинили співпрацю.

Що потрібно знати:

У Києві водій Uklon облив перцівкою фітнес-модель Анастасію Тереховську

Дівчина отримала фізичну, моральну, психологічну та матеріальну шкоду та травму, також була пошкоджена її шуба за 199 000 гривень

Представники компанії вибачилися перед Тереховською

Стосовно водія було вжито заходів — його доступ до платформи вже обмежений і співробітництво з ним було припинено

"Телеграф" отримав відповідь від компанії Uklon, з поясненням ситуації, що сталася між Тереховською та водієм таксі.

Раніше Тереховська опублікувала у мережі відео з камер спостереження. На ньому виразно видно, як чоловік розбризкує на неї рідину з балончика.

Відповідь від Uklon

У компанії заявили, що отримали звернення від Анастасії Тереховської 11 жовтня 2025 року. За наявною інформацією, інцидент між сторонами виник щодо місця висадки, під час якого водієм було застосовано перцевий балончик.

Нам щиро прикро, що сталася така ситуація під час користування сервісом Uklon. Представники служби підтримки одразу зв’язалися з Анастасією, уточнили стан її здоров’я та перепросили за такий інцидент. Наша служба підтримки тримає з нею зв’язок задля розв’язання цієї ситуації. Представники компанії також запропонували оформити страховий випадок, адже ще з 2017 року Uklon першим серед сервісів виклику авто в Східній Європі почав страхувати життя та здоров'я користувачів і водіїв-партнерів йдеться у відповіді.

Зазначається, що поведінка водія неприйнятна та не відповідає стандартам сервісу та правилам взаємодії з користувачами. Стосовно водія було вжито заходів — його доступ до платформи вже обмежений і співробітництво з ним було припинено. Наразі триває внутрішня перевірка обставин інциденту.

Щомісяця наша служба підтримки опрацьовує понад 400 тисяч різних запитів та допомагає у вирішенні широкого спектру питань – від уточнення деталей поїздки до повернення втрачених речей. підсумували у компанії.

Хто така Анастасія Тереховська

Українська спортсменка, фітнес-модель у категорії до 168 см, представниця міста Харків. Серед її досягнень перемога на чемпіонаті світу з фіт-моделі 2022 року у категорії до 168 см та переможниця Кубка світу IFBB 2023 року у Ризі. Переможниця Charity Queen Україна 2024 року.

Анастасія Тереховська

