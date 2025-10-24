В Киеве таксист Uklon залил перцовкой модель: "Телеграф" узнал, как мужчина поплатился за свою выходку

В настоящее время идет внутренняя проверка обстоятельств инцидента

Компания Uklon прокомментировала инцидент, в котором водитель облил перцовкой фитнес-модель Анастасию Тереховскую. Девушке принесли извинения, а с водителем прекратили сотрудничество.

Что нужно знать:

В Киеве водитель Uklon облил перцовкой фитнес-модель Анастасию Тереховскую

Девушка получила физический, моральный, психологический и материальный ущерб и травму, также была повреждена ее шуба за 199 000 гривен

Представители компании принесли свои извинения Тереховской

В отношении водителя были приняты меры — его доступ к платформе уже ограничен и сотрудничество с ним было прекращено

"Телеграф" получил ответ от компании Uklon, с объяснением ситуации, которая произошла между Тереховской и водителем такси.

Ранее Тереховская опубликовала в сети видео из камер наблюдения. На нем отчетливо видно, как мужчина разбрызгивает на нее жидкость из баллончика.

Ответ от Uklon

В компании заявили, что получили обращение от Анастасии Тереховской 11 октября 2025 года. По имеющейся информации, инцидент между сторонами возник относительно места высадки, во время которого водителем был применен перцовый баллончик.

Нам искренне досадно, что произошла такая ситуация при пользовании сервисом Uklon. Представители службы поддержки сразу связались с Анастасией, уточнили состояние ее здоровья и извинились за такой инцидент. Наша служба поддержки держит с ней связь для разрешения этой ситуации. Представители компании также предложили оформить страховой случай, ведь с 2017 года Uklon первым среди сервисов вызова авто в Восточной Европе начал страховать жизнь и здоровье пользователей и водителей-партнеров говорится в ответе.

Отмечается, что поведение водителя неприемлемо и не соответствует стандартам сервиса и правилам взаимодействия с пользователями. В отношении водителя были приняты меры — его доступ к платформе уже ограничен и сотрудничество с ним было прекращено. В настоящее время идет внутренняя проверка обстоятельств инцидента.

Ежемесячно наша служба поддержки прорабатывает более 400 тысяч различных запросов и помогает в решении широкого спектра вопросов – от уточнения деталей поездки до возвращения потерянных вещей подытожили в компании.

Кто такая Анастасия Тереховская

Украинская спортсменка, фитнес-модель в категории до 168 см, представительница города Харьков. Среди ее достижений победа на чемпионате мира по фит-модели 2022 года в категории до 168 см и победительница Кубка мира IFBB 2023 года в Риге. Победительница Charity Queen Украина 2024.

Анастасия Тереховская

