У Львові та області з 16 травня діють графіки відключень: актуальний розклад вимкнення світла

Усіх споживачів у місті поділили на шість груп

У Львові та Львівській області з 00:00 16 травня діють погодинні графіки відключень електроенергії через важку ситуацію з енергетичною інфраструктурою. Через масовані теракти росіян проти української енергосистеми існує дефіцит потужності.

Про впровадження графіків повідомило "Львівобленерго". Зазначається, що споживачів у Львові розділили на шість груп, та будуть вимикати світло за окремими графіками для кожної.

На сайті "Львівобленерго" у розділі "Чому немає світла" можна ознайомитись з графіками та подивитися, до якої групи відключень належить адреса. Також можна подивитися, у які години будуть вимикати світло у кожній групі.

Також рекомендується за необхідності або за наявності проблем, зауважень та питань звертатися до "Львівобленерго" за наступними контактами:

чат-бот "Львівобленерго" у Viber (для побутових споживачів);

чат-бот "Львівобленерго" у Telegram (для побутових споживачів);

чат-бот "Львівобленерго Бізнес" у Viber (для юридичних споживачів);

чат-бот "Львівобленерго Бізнес" у Telegram (для юридичних споживачів).

Нагадаємо, що через атаки російської армії на об’єкти енергоструктури України по всій країні 14 травня ввели відключення світла. У деяких областях вони були екстреними, а в деяких дотримувалися графіків. В енергосистемі країни не вистачало і продовжує не вистачати потужностей, щоб забезпечити споживачів електроенергією одночасно.