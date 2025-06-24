Чому Львів кращий за Київ: чесне порівняння життя у столиці та місті Лева

Чому культурна столиця перемагає офіційну

Львів дорожчий за Київ? Так стверджують ті, хто бачив ціни на каву та проїзд. Але копнувши глибше, виявляється зовсім інша картина.

Реальна вартість життя здивує багатьох. "Телеграф" розвінчав головні міфи про ціни в обох містах.

Житло: де справді можна заощадити

За "однушку" у Києві готуйте приблизно 18 тисяч гривень щомісяця — і це ще середня ціна по місту. У Львові ситуація привабливіша — середня оренда становить 16 500 гривень, та й то подешевшала на 1% за останній час.

Але розглянемо конкретні пропозиції. У Львові за 14-15 тисяч можна знайти добротну квартиру з ремонтом. За оренду стильного житла у новобудові з усіма вигодами, включно з посудомийкою та кондиціонером доведеться викласти від 20 і до понад 30 тисяч гривень.

Оренда квартир у Львові

Львів, ціни на житло

На ОLХ пропонують різні варіанти у Львові

Звісно, якщо потрібно заощадити, можна знайти і дешевші варіанти — за 10 тисяч і навіть менше, але зазвичай в таких випадках є якісь суттєві мінуси.

А тепер Київ. Звісно, можна знайти і геть бюджетні варіанти за якихось 10-13 тисяч гривень, але не всі будуть згодні на умови, які в таких випадках пропонуються. Прийнятний варіант, який реально можна знайти, буде коштувати від 15 до 18 тисяч гривень мінімум.

Оголошення про оренду житла у Києві

Здача квартир у Києві

Хочеш чогось кращого? Готуй 25-30 тисяч. Мрієш про новобудову з нормальним ремонтом? То це вже від 35 до 45 тисяч на місяць.

Найболючіше — за ці гроші отримуєш менше. У Львові за 15 тисяч можна найняти просторе житло, а в Києві за ті ж гроші — хіба що однушку на околиці.

Економія на житлі у Львові може сягати 10 тисяч гривень щомісяця. За рік це 120 тисяч — непогана сума!

Зарплати: різниця не критична

Київські зарплати дійсно вищі — 29 тисяч у середньому проти 26 тисяч у Львові. Різниця лише 3 тисячі. А от економія на житлі — 10 тисяч. Рахунок простий: живучи у Львові, в кишені залишається на 7 тисяч більше.

Львів активно розвивається як IT-центр. Зарплати програмістів тут практично не поступаються столичним, а витрати на життя значно менші.

Вакансія керівника відділу адміністрування ІТ-систем у Львові

Вакансія ІТ-аналітика у Києві

Транспорт: дорого, але швидко

Ось тут Львів справді "кусається". Готівкою заплатиш 25 гривень за поїздку — найдорожче в Україні! Але є нюанси: карткою "ЛеоКарт" — тільки 17 гривень, банківською картою — 20. Для студентів вартість проїзду становитиме 8,5 гривень за умови використання "ЛеоКарт".

Вартість проїзду в громадському транспорті Львова

У Києві проїзд коштує 8 гривень у метро та наземному транспорті. Здавалося б, дешево. Але є підводні камені: затори! Дорога на роботу може розтягнутися на годину.

До того ж будівництво метро на Виноградар та Троєщину також ніяк не просувається. І чи збудують його у 2030 році — питання відкрите.

Метро на Троєщину під питанням

Стан мостів у столиці також викликає занепокоєння — нещодавно ми писали, що у Києві обвалюється міст Патона. Мережею навіть ширилося відповідне відео:

Падіння каміння з мосту Патона

У Львові таких проблем немає. Місто компактне — до центру пішки за 20-30 хвилин. Більшість поїздок займає максимум 25 хвилин.

Трамваї у Львові

Безпека: критична різниця

Столиця — пріоритетна ціль росіян. З початку повномасштабного вторгнення в Києві пролунало 1694 повітряні тривоги, Росія зруйнувала або пошкодила вже близько 2000 будинків.

Обстріл Києва 8 липня 2024 року. Фото: Ян Доброносов

Лише через останню російську атаку в ніч на понеділок, 23 червня, у Шевченківському районі Києва частково зруйнована п'ятиповерхівка — обвалився під’їзд, під завалами шукають людей. На 18 вечора 23 червня відомо уже про 9 загиблих.

Наслідки удару по п'ятиповерхівці в Києві

Львів страждає набагато менше. Масований удар по Львову ворог здійснив у вересні минулого року. Тоді у місті були пошкоджені житлові будинки, загинули семеро людей, серед яких — двоє дітей.

Наслідки масованого удару по Львову

Культура та дозвілля: європейський шарм за розумні гроші

Київ пропонує безліч розваг, але за космічні ціни. Абонемент у Sport Life — 3990 гривень за 3 місяці. Персональні тренування — від 400 до 900 гривень за годину.

Абонемент у Sport Life

У Львові ціни демократичніші: абонементи від 400 гривень, групові заняття від 150 гривень, персональні тренування від 350 гривень.

Ціна місячного абонементу в фітнес-клубі "Олімп"

Вартість разового занняття в "Олімпі"

Львів славиться кавовою культурою. Тут понад 300 кав'ярень!

Львівська копальня кави

Кава з десертом

Які ціни на каву? У Львові 35-150 гривень проти 50-160 у Києві. Приміром, на майданчику популярного закладу "Львівська копальня кави" найдорожча кава коштує 150 гривень.

Меню "Львівської копальні кави"

Найдорожча кава коштує 150 гривень

Екологія: дихати чи не дихати

У Києві періодично "запахує". У березні індекс забруднення досягав 103 — шкідливого рівня. Смог, автомобільні викиди, промисловість — все це псує столичне повітря.

Востаннє у столиці проблеми з якістю повітря були зафіксовані після російського обстрілу 17 червня — в місті виникли численні пожежі та задимлення.

Кадри пожеж у Києві

Львів дихає легше. У місті 78 станцій моніторингу повітря, з яких 28 працює постійно. Показники стабільно в зеленій зоні. Карпатське повітря дає себе знати навіть у великому місті. Проте іноді і тут виникають проблеми з якістю повітря.

Задимлення у Львові

Висновок: рахунок на користь Львова

Міф про дорожнечу Львова розбито вщент. Так, проїзд справді дорожчий, але економія на житлі з лишком це компенсує. За менші загальні витрати отримуєш якісніше житло, чистіше повітря, європейську атмосферу та більшу безпеку.

Рахунок простий: мінус 10 тисяч на житлі, плюс 3 тисячі на зарплаті, мінус кілька тисяч на дорожчому транспорті = економія 5-7 тисяч щомісяця. А ще спокійний сон без сирен та чисте повітря у подарунок.

"Тілько ві Львові"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, чому Тернопіль кращий за Київ. Ми порівняли життя у столиці та "файному місті".