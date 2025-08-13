Водоспад, що "гуркоче" і омолоджує: на Львівщині є справжнє природне диво (фото, відео)

Прихований скарб Сколівських Бескидів, де можна знайти "друге дихання"

Цей водоспад на Львівщині не найвищий в Україні, проте заслужено користується любов'ю туристів. Водоспад Гуркало — один із об'єктів, які варто побачити під час мандрівки у Сколівських Бескидах або при підйомі на гору Парашка.

Висота водоспаду — 5 метрів. Він має розділені потоки, один з яких більш інтенсивний. Свою назву Гуркало заслужив — вода падає з гучним шумом, особливо під час танення снігів чи після дощу.

Водоспад Гуркало

Біля водограю можна погуляти по річці

У підніжжя водоспаду — чаша з водою, близько 10 метрів в діаметрі. По камінчиках легко перебратися на інший бік або дійти до точки, де можна зробити ефектні фото. Подейкують, що вода у цій чаші цілюща і ніби то здатна повертати молодість. Бреше легенда чи ні, але місцина — мальовнича і варта, щоб сюди завітати.

Дорога до водоспаду Гуркало

Водоспад Гуркало розташований у Національному природному парку "Сколівські Бескиди" на висоті 570 метрів над рівнем моря, на схилі гори Парашки, на Великій Річці.

Найзручніше дістатися сюди від села Корчин або Крушельниця. З боку Корчина потрібно пройти близько 5 кілометрів пішки. На шляху трапляються струмки, які можна перейти дерев'яними містками.

Місток через потік в Сколівських Бескидах

Дехто ризикує їхати авто, але дорога у поганому стані.

Автомобілем доведеться долати вододіли

Перед самим поворотом до водоспаду буде вказівник. Гуркало заховався, тож побачите його лише, коли будете зовсім поруч. До водоспаду спуститися потрібно східцями, які достатньо хиткі, тож потрібне гарне взуття.

Важливо, що при вході від села Корчин (приблизно за кілька кілометрів від водограю), є пропускний пункт. Там потрібно заплатити за облаштування території. З дорослого — 40 грн, діти від 7 до 14 років — 20 грн, молодші та родини військових — безкоштовно, як і для місцевих.

Де жити біля водоспаду Гуркало

Гуркало частина мандрівки на найвищу точку Сколівських Бескидів — гору Парашка (1268 м). Біля нього можна перепочити у альтанках, або ж розкласти намет.

Альтанка поруч з водоспадом Гуркало

Якщо ж потрібен більш комфортний відпочинок, то поруч є глемпінг "Мала річка" (на виході з Корчина). Тут також є місце під намети або стаціонарні глемпи, кухня, душ та туалет. Поруч також є кілька будинків для більш класичного відпочинку.

Глемпінг "Мала річка"

Часто Гуркало стає лише частиною маршруту, але мальовничі місця навколо того варті. Поруч з основною Великою Річкою в цій місцевості є безліч малих потоків, які подарують миттєвості спокою та затишку.

Берег ріки Мала Річка

Фото: Галина Михайлова, "Телеграф"

