"Гремящий" водопад, который омолаживает: на Львовщине есть настоящее природное чудо (фото, видео)

Скрытое сокровище Сколевских Бескидов, где можно найти "второе дыхание"

Этот водопад во Львовской области не самый высокий в Украине, однако заслуженно пользуется любовью туристов. Водопад Гуркало – один из объектов, которые стоит увидеть во время путешествия в Сколевских Бескидах или при подъеме на гору Парашка.

Высота водопада – 5 метров. Он имеет разделенные потоки, один из которых более интенсивный. Свое название Гуркало заслужил — вода падает с шумом, особенно во время таяния снегов или после дождя.

Водопад Гуркало

Возле фонтана можно погулять по реке

У подножия водопада – чаша с водой, около 10 метров в диаметре. По камешкам легко перебраться на другую сторону или дойти до точки, где можно сделать эффектные фото. Поговаривают, что вода в этой чаше целебна и вроде бы способна возвращать молодость. Врет легенда или нет, но место — живописное и достойное, чтобы сюда посетить.

Дорога к водопаду Гуркало

Водопад Гуркало расположен в Национальном природном парке "Сколевские Бескиды" на высоте 570 метров над уровнем моря, на склоне горы Парашки, на Большой Реке.

Удобнее всего добраться сюда от села Корчин или Крушельница. Со стороны Корчина нужно пройти около 5 километров пешком. По пути попадаются ручьи, которые можно перейти по деревянным мостикам.

Мостик через поток в Сколевских Бескидах

Некоторые рискуют ехать на автомобиле, но дорога в плохом состоянии.

Автомобилем придется преодолевать водоразделы

Перед самым поворотом к водопаду будет указатель. Грохот спрятался, так что увидите его только, когда будете совсем рядом. К водопаду спуститься нужно лестницами, которые достаточно шаткие, поэтому нужна хорошая обувь.

Важно, что при входе от села Корчин (примерно в нескольких километрах от фонтана), есть пропускной пункт. Там нужно заплатить за обустройство территории. Со взрослого – 40 грн, дети от 7 до 14 лет – 20 грн, младшие и семьи военных – бесплатно, как и для местных.

Где жить у водопада Гуркало

Грохотало часть путешествия на самую высокую точку Сколевских Бескидов — гору Парашка (1268 м). Возле него можно отдохнуть в беседках, или разложить палатку.

Беседка рядом с водопадом Гуркало

Если же требуется более комфортный отдых, то рядом есть глемпинг "Малая река" (на выходе из Корчина). Здесь также есть место под палатки или стационарные глемпы, кухня, душ и туалет. Рядом есть несколько домов для более классического отдыха.

Глемпинг "Малая река"

Часто Гуркало становится лишь частью маршрута, но живописные места вокруг того стоят. Рядом с основной Большой Рекой в этой местности есть множество малых потоков, которые подарят мгновение спокойствия и уюта.

Берег реки Малая Река

Фото: Галина Михайлова, "Телеграф"

Ранее "Телеграф" рассказывал, что скучающим по морскому отдыху стоит заглянуть на Днепровские Мальдивы. Это название пляж получил за сочетание бирюзовой воды и белого песка.