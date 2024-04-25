У Сумах водій збив патрульного і протягнув його декілька сотень метрів (відео)

Правоохоронець потрапив до лікарні

У Сумах чоловік скоїв наїзд на патрульного. Наразі чоловіка затримали правоохоронці, він дає пояснення слідчим.

Про це повідомила пресслужба поліції Сумської області. Там зазначили, під час складання адміністративних матеріалів за порушення правил дорожнього руху, водій раптово розпочав рух, з метою уникнути адміністративної відповідальності, та здійснив наїзд на інспектора поліції.

Подія сталася у середу, 24 квітня, в обласному центрі на вулиці Ярослава Мудрого біля центрального ринку. Патрульні поліцейські помітили транспортний засіб GEELY, водій якого порушував одну з вимог Правил дорожнього руху.

Після перевірки його документів, правоохоронці розпочали складати адміністративні матеріали. В цей момент 45-річний керманич, сівши за кермо та завівши двигун, розпочав рух автомобіля. Інспектори поліції попередили його про те, що йому потрібно залишатися на місці. Але правопорушник не зважав на зауваження та розпочавши рух, допустив наїзд на одного з патрульних.

Протягнувши його декілька сотень метрів, водій різко звернув вліво, таким чином скинувши правоохоронця з транспортного засобу на землю. В результаті, останній отримав тілесні ушкодження та був змушений звернутися до лікувального закладу для надання медичної допомоги.

На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група. Далеко поїхати горе-водій не встиг, адже був зупинений працівниками поліції. Керманича затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі, слідчі Сумського районного управління поліції за процесуального керівництва прокуратури вже повідомили чоловіку про підозру за ч. 2 ст. 345 "Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу" Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 20 квітня в Гайсинському районі Вінницької області поліцейські зупинили для перевірки автомобіль, у якому перебували двоє чоловіків. Вони відкрили вогонь по правоохоронцях. Внаслідок чого загинув 20-річний поліцейський. Його напарник отримав поранення.

Самі зловмисники називають причиною нападу на правоохоронця той факт, що вони перевозили бойові гранати, а він виявив їх. У СБУ тим часом перевіряють причетність затриманих до діяльності диверсійно-розвідувальних груп. 22 квітня суд відправив підозрюваних Валерія та Віталія Василаку під варту на два місяці без права внесення застави.