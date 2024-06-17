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Знову доведеться сидіти в темряві: одеситів попередили про планове відключення світла

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Інна Дьоміна Інна Дьоміна
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Одесити 17 червня знов залишаються без світла, діють погодинні відключення Новина оновлена 17 червня 2024, 13:21
Одесити 17 червня знов залишаються без світла, діють погодинні відключення. Фото Pixabay

Щоб уникнути тривалих відключень світла, енергетики закликали містян користуватися електроенергією економно

На Одещині в понеділок, 17 червня, знов діятимуть графіки стабілізаційних відключень електроенергії. Енергетики попередили, що світло почергово вимикатимуть з 08:00 до 24:00.

Як і раніше, споживачі мають бути поділені на шість груп. Про це повідомили у прес-службі ДТЕК Одеські електромережі.

Перевірити актуальну інформацію щодо електропостачання та ознайомитись з графіком можна тут. В компанії ще раз попередили, що будь-якої миті ситуація може змінитися.

Щоб уникнути тривалих відключень світла, енергетики закликали одеситів не включати всі потужні прилади одночасно та користуватися електроенергією ощадливо.

Своєю чергою в "Укрєнерго" пояснили, що причина у необхідності застосування графіків — прогнозоване зростання споживання на початку робочого тижня. При цьому, не варто забувати й про істинні причини існування графіків — наслідки вже шести ракетних ударів РФ по українських електростанціях. Через значні пошкодження вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку цих атак.

Нагадаємо, що Уряд готується суттєво скоротити перелік споживачів із гарантованим електрозабезпеченням. Тому найближчим часом ситуація з відключенням світла в Україні може покращитись.

Зазначимо, що "Телеграф" поговорив із Геннадієм Рябцевим і ситуації зі світлом у країні: "Коли електрики немає, вже не важливо, скільки вона коштує — експерт розповів про блекаути, несправедливі відключення і як зігрітися взимку".

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що Міненерго назвало найбільше "зло" для енергетики, яке жере світло, і пояснило, чому саме так.

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#ДТЕК #Графік відключень #Світло