Популярный курорт Украины атаковали насекомые. В сети показали впечатляющие кадры (видео)

Они кусают людей и животных

Отдых на одном из украинских курортов превратился в невыносимые "пытки". Ведь людей и животных атакуют мошки, сбивающиеся в огромный рой.

Об этом сообщают местные каналы. Отмечается, что нашествие насекомых зафиксировали у озера Свитязь

"Нашествие мошек на Свитязе", — говорится в сообщении.

На видео видно, что мошек у побережья озера очень много. Они сбиваются в огромные рои и образуют специфические облака. Насекомые атакуют не только людей, но и животных. Их укусы и постоянный контакт с кожей делают пребывание на отдыхе фактически невыносимым. Наибольшая активность мошек зафиксирована в вечернее и утреннее время.

В комментариях пользователи отметили, что такое нашествие мошек фиксируется не только на Свитязе, но и на Яворивщине. Некоторые писали, что надо покосить траву у побережья и это якобы должно способствовать уменьшению количества насекомых.

Комментарий о мошках на Свитязе

Для справки

Свитязь – самое глубокое озеро в Украине. Расположен в пределах Ковельского района Волынской области. Относится к группе Шацких озер, расположенных в междуречье Припяти и Западного Буга. Свитязь имеет максимальную глубину 58,4 метра.

Свитязь на карте

Напомним, что в Одессе также была замечена повышенная активность насекомых. Ведь пляжи и улицы города "захватили" божьи коровки. В сети уже показали, как выглядят улицы Одессы. Однако, несмотря на милый вид, эти насекомые довольно больно кусаются, поэтому отдых рядом с ними будет тяжелым.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что опасные моллюски атакуют урожай в Украине. Они едят все живое.