Ситуація погіршилася за лічені тижні: на Одещині пересихає відома річка (фото)

Ще зовсім недавно відпочивальники тут гарно проводили час і каталися на човнах

У селі Ясенове Друге Одеської області фіксують тривожні зміни стану річки Кодими — правої притоки Південного Бугу. Ще кілька місяців тому водойма наповнювала місцеві береги життям і водою, однак сьогодні картина геть інакша: значна частина русла перетворилася на суху, потріскану землю.

Такий допис опублікувала місцева жителька Марина в Facebook. На місці, де раніше плескалися хвилі, тепер тягнеться широка смуга мулу та висохлого бруду.

Рівень води впав настільки, що її поверхня опинилася значно нижче звичного рівня, залишивши по берегах темні сліди вологого ґрунту. На суші, де колись була прибережна зона, порожніє старий дерев'яний човен.

Береги поступово заростають очеретом та іншою рослинністю. У деяких мілких ділянках помітні зелені плями водоростей і цвітіння.

"Ще пару місяців тому вода була", — запевняє жінка.

Річка Кодима має важливе значення для регіону, адже протікає територіями Одеської та Миколаївської областей, з'єднуючи громади та підтримуючи місцеву екосистему.

Місцеві жителі з тривогою спостерігають, як усього за кілька місяців знайома водна артерія змінилася до невпізнання. Одна користувачка написала, що ще 3 тижні тому на Кодимі можна було кататися на човні.

