Ситуация ухудшилась за считанные недели: в Одесской области пересыхает известная река (фото)

В селе Ясеново Второе Одесской области фиксируют тревожные изменения состояния реки Кодымы — правого притока Южного Буга. Еще несколько месяцев назад водоем наполнял местные берега жизнью и водой, однако сегодня картина совсем другая: значительная часть русла превратилась в сухую, потрескавшуюся землю.

Такой пост опубликовала местная жительница Марина в Facebook. На месте, где раньше плескались волны, теперь тянется широкая полоса ила и высохшей грязи.

Уровень воды упал настолько, что ее поверхность оказалась значительно ниже привычного уровня, оставив на берегах темные следы влажной почвы. На суше, где когда-то была прибрежная зона, пустеет старая деревянная лодка.

Берега постепенно зарастают камышом и другой растительностью. В некоторых мелких участках видны зеленые пятна водорослей и цветения.

"Еще пару месяцев назад вода была", — уверяет женщина.

Река Кодыма имеет важное значение для региона, поскольку протекает по территориям Одесской и Николаевской областей, соединяя общины и поддерживая местную экосистему.

Местные жители с тревогой наблюдают, как всего через несколько месяцев знакомая водная артерия изменилась до неузнаваемости. Одна пользовательница написала, что еще 3 недели назад на Кодиме можно кататься на лодке.

