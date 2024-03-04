Можна, або ні: Верховний суд США сьогодні винесе рішення щодо дозволу "банити" Трампа на виборах

Справа "Трамп проти Колорадо" може стати прецедентом та впливати на подальші рішення в аналогічних справах

Верховний суд США 4 березня повинен ухвалити висновок щодо правомірності участі експрезидента Дональда Трампа у виборах голови держави 2024 року. Низка штатів заборонила Трампу брати участь у праймеріз, керуючись 14-ю поправкою до Конституції США, і Верховний суд повинен сказати, чи є їхнє рішення законним.

Про це пише американське видання The Hill. Зазначається, що Верховний суд вже зробив доволі дивне оголошення – менш як за добу до винесення рішення, тоді як зазвичай оголошення про висновок робиться за кілька днів до засідання.

"У незвичному оголошенні Верховний суд дав зрозуміти, що оприлюднить принаймні один висновок у понеділок – сигнал, що судді можуть винести рішення у справі колишнього президента Трампа щодо 14-ї поправки, яка виключила його з виборчих перегонів у Колорадо", – пише видання.

Окрім того, 4 березня – останній день перед "суперпраймеріз", коли голосувати на внутрішньопартійних виборах будуть відразу 15 штатів США. Серед них є й Колорадо, де Трампу заборонено брати участь у виборах.

Видання нагадує, що ця справа є лише однією з багатьох аналогічних щодо заборони вносити прізвище Трампа до бюлетенів. Супротивники Трампа висловлюють побоювання, що рішення може бути зроблене на користь експрезидента, а справа щодо Колорадо може стати прецедентом та впливати на судові рішення, які будуть виноситися в аналогічних справах.

"Судді, як правило, оголошують найважливіші висновки кожного терміну в травні та червні, але справа Трампа розглядається в прискореному порядку. Усні аргументи були заслухані 8 лютого, всього через кілька тижнів після того, як Верховний суд погодився слухати справу", – підкреслюється у матеріалі.

Як писав "Телеграф", Верховний суд штату Колорадо (США) заборонив колишньому президентові Дональду Трампу висувати свою кандидатуру на виборах у цьому штаті у 2024 році через те, що він відкрито підтримав демонстрантів, які увірвалися до Капітолія після попередніх президентських виборів 6 січня 2021 року. Після цього штат Мен в США також заборонив Трампу брати участь у праймеріз на території штату. Прикладом цих двох штатів надихнулися понад два десятки інших.

Втім, це ще не перемога: Верховний суд США може поновити право Дональда Трампа на участь у президентських виборах у 2024 році. Американський бізнесмен подав апеляцію у справі про штурм Капітолія і суд прискорив її розгляд напередодні первинних виборів у Колорадо, які відбудуться 5 березня. До висновку суду дію заборони Трампу брати участь у праймеріз призупинено.

Штат Іллінойс третім в США, після штату Колорадо та штату Мен 28 лютого прийняв рішення виключити колишнього президента США Дональда Трампа з виборчих бюлетенів республіканських праймеріз. Відповідне рішення прийняла окружний суддя штату Кук Трейсі Портер, керуючись 14-ю поправкою до Конституції США.