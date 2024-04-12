"Немає іншого вибору": в Естонії хочуть піти на радикальний крок щодо Московського патріархату в країні

Московський патріархат підпорядковується Володимиру Путіну, заявив глава МВС країни

У той час, як в Україні "завис" закон про заборону УПЦ МП, міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс має намір запропонувати Рійгікогу (вищий представницький і законодавчий орган влади в країні) визнати Московський патріархат терористичною організацією. Мета полягає в тому, щоб заборонити його діяльність в Естонії.

Про це Ляенеметс заявив у прямому ефірі передачі "Перша студія" на телеканалі ETV, пише Postimees. Зазначається, що раніше Ляенеметс закликав Естонську православну церкву Московського патріархату (ЕПЦ МП) вийти з підпорядкування російського патріарха Кирила. Проте представник ЕПЦ МП заявив, що їхня церква не перебуває у прямому підпорядкуванні Московського патріарха і не може нести відповідальність за висловлювання, що звучать у Москві, на підтримку війни Росії проти України. Тим самим він по суті відкинув вимогу глави МВС.

Лаурі Ляенеметс зазначив, що ґрунтуючись на експертизі МВС та оцінці Поліції безпеки, яка щойно надійшла до нього, у нього як у міністра внутрішніх справ не залишається іншого вибору, крім як вжити заходів для розриву зв’язків між ЕПЦ МП та Московським патріархом. Він наголосив, що це не вплине на парафіян ЕПЦ МП.

"З урахуванням наявного контексту, у мене як у міністра внутрішніх справ немає іншого вибору, крім як запропонувати Рійгікогу оголосити Московський патріархат терористичним і таким, що підтримує у своїй діяльності тероризм. Міністр внутрішніх справ зможе звернутися до суду і запропонувати припинити діяльність діючої тут церковної організації. Це не вплине на парафіян, це не означає, що храми будуть закриті, але це означає, що зв’язки з Москвою будуть розірвані… Ми маємо розуміти, що сьогодні Московський патріархат підпорядковується Володимиру Путіну, який, по суті, керує терористичною діяльністю у світі", — пояснив міністр.

Він додав, що за два роки перебування на посаді глави МВС йому довелося чотири рази викликати представників ЕПЦ МП з питань безпеки. Однак позиція, озвучена за підсумками собору Російської православної церкви, вивела ситуацію з безпекою на новий рівень.

Нагадаємо, у підсумковому документі собору РПЦ війну РФ проти України визнано "священною". Понад те, у цьому вбачається "найвищий сенс існування Росії" .

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