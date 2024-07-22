Все задля стабілізації ситуації в країні

Росія готова допомогти партії "Грузинська мрія" утримати владу, шляхом введення своїх військ та проведенням "миротворчої операції". Кремль піде на це, якщо Тбілісі звернеться з відповідним проханням до Москви.

Про це заявив заступник голови Ради Федерації Андрій Клімов, пишуть росЗМІ. За його словами, РФ готова допомогти правлячій владі Грузії утримати верховенство.

Відповідаючи на питання про ймовірність введення військ на територію іншої суверенної держави, Клімов провів паралель із Сирією. Він на прикладі Башара Асада заявив, що ті, хто звертається до Росії, отримують військову допомогу.

"Будь-який державний переворот – це втручання зовнішніх сил у внутрішні справи іншої держави, що є порушенням Статуту ООН", — сказав він.

Водночас Клімов нагадав, що коли була спроба повалити владу в Сирії, законний уряд Асада звернувся до РФ за військовою допомогою.

"Ми надали їм цю допомогу, і, як ви знаєте, ситуація в Сирії стабілізувалася", – додав путініст.

Нагадаємо, що навесні парламент Грузії ухвалив закон про "іноагентів", тобто "Про прозорість іноземного впливу". На думку грузинського суспільства, він є прототипом відповідного російського закону. І не відповідає нормам заявленої демократії.

Саме тому президентка Саломе Зурабішвілі накладала вето на документ, погодившись з тим, що він "повністю повторює дух російського закону", а його зміст є неконституційним. Проте вже 28 травня закон було прийнято.

Раніше "Телеграф" писав, що вступ Грузії до ЄС припинено. Також 30 мільйонів євро, призначених на підтримку держави у сфері оборони, буде заморожено.