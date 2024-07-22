Все для стабилизации ситуации в стране

Россия готова помочь партии "Грузинская мечта" удержать власть путем введения своих войск и проведением "миротворческой операции". Кремль пойдет на это, если Тбилиси обратится с соответствующей просьбой к Москве.

Об этом заявил заместитель председателя Совета Федерации Андрей Климов, пишут РосСМИ. По его словам, РФ готова помочь правящим властям Грузии удержать верховенство.

Отвечая на вопрос о вероятности ввода войск на территорию другого суверенного государства, Климов провел параллель с Сирией. Он на примере Башара Асада заявил, что обращающиеся в Россию получают военную помощь.

"Любой государственный переворот — это вмешательство внешних сил во внутренние дела другого государства, что является нарушением Устава ООН", — сказал он.

В то же время Климов напомнил, что когда была попытка свергнуть власть в Сирии, законное правительство Асада обратилось в РФ за военной помощью.

"Мы предоставили им эту помощь, и, как вы знаете, ситуация в Сирии стабилизировалась", – добавил путинист.

Напомним, что весной парламент Грузии принял закон об "иноагентах", то есть "О прозрачности иностранного влияния". По мнению грузинского общества, он является прототипом соответствующего российского закона. И не отвечает нормам заявленной демократии.

Именно поэтому президент Саломе Зурабишвили наложила вето на документ, согласившись с тем, что он "полностью повторяет дух российского закона", а его содержание неконституционно. Однако уже 28 мая закон был принят.

Ранее "Телеграф" писал, что вступление Грузии в ЕС приостановлено. Также 30 миллионов евро, предназначенных в поддержку государства в сфере обороны, будут заморожены.