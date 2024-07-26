Скрепно: самодельный самогонный аппарат убил трех человек в российском городе

Огонь горел на территории более 200 квадратных метров, погибли трое россиян

В российском Ульяновске днем 26 июля произошел пожар в многоэтажном доме, унесший жизни трех россиян. Предварительно, причиной возгорания стал самодельный самогонный аппарат с вышедшей из строя газовой горелкой.

Об этом сообщает российский канал SHOT. По данным канала, кроме трех погибших россиян еще четверо пострадали: троих госпитализировали, одного отправили на амбулаторное лечение.

В общей сложности погибли две женщины и трехлетний ребенок, пострадавшие получили многочисленные ожоги и отравления продуктами горения. Пожар бушевал на площади в 200 квадратных метров, квартира полностью выгорела.

Напомним, ранее мы писали о том, что в России вспыхнул мощный пожар на "непростом" предприятии. Оно производит сырье, содержащее фосфор, которое может использоваться для производства запрещенных боеприпасов.

Как сообщалось ранее, в Курской области загорелся пожар на заводе электроники в населенном пункте Коренево. Местные власти заявили, что причиной стал "коптер ВСУ", хотя для этого ему пришлось бы пролететь не менее 20 километров в одну сторону.

В Екатеринбурге (РФ) разразился масштабный пожар на важном оборонном заводе. Всю округу затянуло едким белым дымом. Пожар возник на территории "Уралтрансмаша" — предприятия, специализирующегося на производстве военной техники, станков, а также трамвайных вагонов. Также он является единственным предприятием РФ, производящим САУ.