У родині друга Кадирова сталось горе: в аварії розбився помічник депутата з кримінальним шлейфом

Обірвалось життя фігуранта двох гучних справ

У ніч проти 11 липня в Грозному (Чечня, поки що суб’єкт РФ) сталась смертельна аварія, в якій загинув племінник та помічник депутата Держдуми Адама Деліхманова 35-річний Турпал Кучієв. Цікаво, що дорожньо-транспортна пригода (ДТП) не потрапила в офіційні зведення.

Як повідомляє телеграм-канал ВЧК-ОДПУ, Кучієва поховали у той же день до заходу Сонця. Разом з ним загинули усі, хто були в його машині. Кучієв мав кримінальний шлейф та був фігурантом двох гучних кримінальних справ, зокрема про вбивство опозиціонера Бориса Нємцова.

Турпал Кучієв потрапив у ДТП та загинув

У ніч проти 11 липня Кучієв їхав з товаришем до аеропорту у Грозному. Вони хотіли забрати дружину та двох дітей друга.

Аварія сталась по дорозі назад. Обставини ДТП не повідомляються. Як пише ВЧК-ОДПУ, загинули усі, хто були в машині. Інформації про цю аварію в офіційних зведеннях не було.

Про обставини аварії, в якій загинув Турпал Кучієв, нічого невідомо

Кучієв є племінником Адама Деліхманова, друга Рамзана Кадирова

Загиблий був фігурантом у справі про вбивство Нємцова

Російського опозиціонера розстріляли у Москві 27 лютого 2015 року. У справі про вбивство Нємцова фігурував Турпал Кучієв, племінник та помічник Адама Деліхманова, та охоронець депутата Асланбек Хатаєв.

Їх швидко вивели зі справи. Правоохоронці навіть не стали перевіряти оточення депутата.

Кучієв влаштував розстріл у кафе "Неоліт"

У лютому 2019 року загиблий влаштував розстріл в азербайджанському кафе "Неоліт". Таким чином він хотів помститись за знущання азербайджанців над чеченцем.

У цю справу довелось втрутитись депутату. Після того, як Кучієв влаштував побоїще в кафе, Деліхманов особисто вивозив родича у Москву.

Зазначимо, що депутат знаходиться у хороших стосунках з лідером Чечні Рамзаном Кадировим. Останній навіть називає його своїм наступником.

Деліхманов брав участь у війні проти України. Він очолював чеченські війська під час облоги Маріуполя навесні 2022 року.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Кадиров насмішив мережу. Він хотів показати, що має достатньо здоров’я та сили, аби штовхати позашляховик.