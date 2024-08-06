Ситуація розжарюється: дрони з Лівану атакували Ізраїль (фото, відео)

Є поранені серед місцевих жителів

У вівторок, 6 серпня, на територію Ізраїлю залетіло щонайменше три безпілотники з Лівану. Один з них перехопила армія оборони країни (ЦАХАЛ).

Інший БПЛА впав на південь від Нагарії, є поранені. Як зазначає ЦАХАЛ ворожа атака була зафіксована після оголошення повітряної тривоги.

Серед постраждалих місцеві жителі, які отримали осколкові поранення. На відео, що публікують у мережі, видно задимлення на місці падіння дрона. Також на фото місцеві встигли зафіксувати БПЛА.

Тривоги, що оголошували до цієї атаки у Верхній Галілеї та в Акко після цієї атаки були помилковими, за даними ізраїльської армії.

Мапа тривог Ізраїлю

Водночас ліванське угруповання "Хезболла" заявило, що їх дрони-камікадзе завдали ударів по базі ізраїльських військ у Нагарії. Вони нібито атакували кілька військових об'єктів на околицях Хайфи та Акко.

За даними телеканалу Al Jazeera, сирени повітряної тривоги було чути більш ніж у 20 населених пунктах на півночі Ізраїлю. Декілька вибухів пролунало в місті Хайфа, про їх наслідки ще невідомо. Один дрон нібито вразив автомобіль, поранення середнього ступеня тяжкості отримали місцеві.

Нагадаємо, що нещодавно ЗМІ назвали імовірну ціль удару та які ракети може застосувати Іран під час атаки на Ізраїль. Водночас Іран прагне помсти, але не хоче великої війни, тому звернувся до США з проханням.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Ізраїль готується відбивати багатоденні обстріли з різних боків.