В Ливане ранили российского пропагандиста при обстреле

Пропагандисты заявили, что обстрел произвела израильская армия

В среду, 27 ноября, в ходе боев в Ливане получил ранение сотрудник российского пропагандистского ресурса Sputnik.

Об этом сообщили российские Telegram-каналы. Отмечается, что это произошло в результате якобы обстрела израильской армии.

По предварительным данным, группа ливанских журналистов освещала вывод израильских войск с юга страны. Один получил ранение в ногу, а второй в лицо.

По данным российских пропагандистов, речь идет о корреспонденте Sputnik в Ливане Абделькадере Аль-Бае.

Напомним, боевые действия в Ливане начались с нанесения масштабных авиаударов со стороны Израиля 19 сентября. В ходе боестолкновений израильским военным удалось ликвидировать лидеров радикальной шиитской группировки "Хезболла" Хасана Насраллу и Хашема Сафи ад-Дина.

Новый лидер "Хезболлы" Наим Кассем заявил о готовности к перемирию с Израилем и окончанию боевых действий в Ливане, но на определенных условиях.

Позже премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о перемирии с ливанским радикальным движением "Хезболла".

Как сообщал "Телеграф" ранее, Международный уголовный суд выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галланта. Их обвиняют в совершении военных преступлений и преступлений против человечности в Секторе Газа.