В Ливане ранили российского пропагандиста при обстреле
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Пропагандисты заявили, что обстрел произвела израильская армия
В среду, 27 ноября, в ходе боев в Ливане получил ранение сотрудник российского пропагандистского ресурса Sputnik.
Об этом сообщили российские Telegram-каналы. Отмечается, что это произошло в результате якобы обстрела израильской армии.
По предварительным данным, группа ливанских журналистов освещала вывод израильских войск с юга страны. Один получил ранение в ногу, а второй в лицо.
По данным российских пропагандистов, речь идет о корреспонденте Sputnik в Ливане Абделькадере Аль-Бае.
Напомним, боевые действия в Ливане начались с нанесения масштабных авиаударов со стороны Израиля 19 сентября. В ходе боестолкновений израильским военным удалось ликвидировать лидеров радикальной шиитской группировки "Хезболла" Хасана Насраллу и Хашема Сафи ад-Дина.
Новый лидер "Хезболлы" Наим Кассем заявил о готовности к перемирию с Израилем и окончанию боевых действий в Ливане, но на определенных условиях.
Позже премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о перемирии с ливанским радикальным движением "Хезболла".
Как сообщал "Телеграф" ранее, Международный уголовный суд выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галланта. Их обвиняют в совершении военных преступлений и преступлений против человечности в Секторе Газа.