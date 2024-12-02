Байден підписав указ про помилування свого сина: чим він це пояснив

За його словами, переслідування Хантера Байдена було "вибірковим та несправедливим", маючи чітку політичну спрямованість

Чинний президент США Джозеф Байден 1 грудня оголосив про підписання указу про повне та безумовне помилування свого сина, Хантера Байдена. Хантер був засуджений за незаконне зберігання зброї та численні податкові порушення, його помилування не може бути скасоване новим президентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомляє CNN з посиланням на заяву Білого дому. Зазначається, що указ Байдена-старшого повністю знімає з його сина усі федеральні обвинувачення, які могли стосуватися діяльності Хантера у 2014-2024 роках, в тому числі справи щодо незаконного володіння зброєю та несплати податків.

"Сьогодні я підписав указ про помилування мого сина Хантера", – підтвердив Байден.

За його словами, переслідування Хантера Байдена було "вибірковим та несправедливим", маючи чітку політичну спрямованість. Джозеф Байден заявив, що його політичні опоненти в Конгресі намагалися використати справи проти Хантера, щоб зашкодити політичній репутації батька, але тепер цьому покладено край. Байден-старший додав, що прийняв рішення не тільки, як президент, але й як батько, зазначивши, що Хантер достатньо вже переніс, щоб бути помилуваним.

Заява Джозефа Байдена мала суперечливий ефект. Раніше Байден обіцяв, що не буде втручатися у судові справи проти свого сина. Але зараз у Білому домі заявили, що президент дійшов висновку про насамперед політичний характер усіх звинувачень проти свого сина.

Доречі, сам Хантер Байден визнав провину у дев’яти податкових злочинах, а також був засуджений за незаконне зберігання зброї. Але помилування зазначає, що заплановані судові засідання для оголошення вироку будуть скасовані.

Раніше "Телеграф" писав, що син президента США Хантер Байден визнав свою провину за трьома звинуваченнями та уклав угоду з прокуратурою. Йдеться про дві справи про несплату податків та одну справу щодо застосування вогнепальної зброї.

Зазначимо, що президент США Джо Байден пережив чимало трагедій у житті до того, як став всесвітньо відомим політичним діячем. Ми звикли бачити його позитивним та з усмішкою на обличчі, однак виявилося, що у Байдена навіть були думки про самогубство. Зокрема, свого старшого сина Бо Байдена він втратив через хворобу, а його перша дружина Нейлія та донька Наомі загинули в автокатастрофі.