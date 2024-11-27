Байден не встигне відправити допомогу Україні на мільярди доларів з однієї причини

Тривожна інформація

Джозеф Байден, який незабаром залишить посаду президента США, не встигне витратити на Україну мільярди доларів обіцяної допомоги, тому що у нього банально не вистачить на це часу. На даний момент відомо, що Дональд Трамп уже розпочав офіційний перехід до влади і тепер він вирішуватиме, як розпорядитися цими грошима.

Про це повідомляє видання WSJ із посиланням на американських чиновників. При цьому Білий дім наполягає на мобілізації в Україні живої сили та зниженні мобілізаційного віку до 18 років.

За словами офіційних осіб США, в адміністрації Байдена все ще залишається понад 6,5 млрд доларів у так званих "повноваженнях зі скорочення", які дають змогу Міністерству оборони передавати Україні зброю та обладнання з власних запасів.

У Пентагоні уточнювали раніше, що партії зброї планується передавати щотижня, щоб використати раніше виділені на ці цілі гроші.

Тепер же стало відомо, що Пентагон досяг ліміту зброї, яку він може відправляти Україні щомісяця без шкоди для власної боєздатності, і тепер стикається з логістичними проблемами в доставці зброї ЗСУ.

Як пише видання, Білий дім також ще два тижні тому обіцяв, що надішле всю суму до завершення каденції Джо Байдена, але зараз почав відмовлятися від своїх заяв і наполягати на мобілізації живої сили.

Нагадаємо, перед тим, як залишити посаду президента США Джо Байден закликав Конгрес виділити додаткові 24 мільярди доларів для посилення військової допомоги Україні. Це дозволить уникнути зупинення фінансування наступною президентською адміністрацією.

Однак деякі республіканці вже розкритикували запит Байдена на додаткову допомогу Україні. Вони наполягають на тому, що він має бути відхилений.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що голова Державного департаменту США Ентоні Блінкен 26 листопада заявив, що адміністрація Джо Байдена продовжить зусилля щодо нарощування військової допомоги Україні. Також підтримку Києва продовжать країни G7.