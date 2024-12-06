Трамп та Зеленський зустрінуться у Парижі. ЗМІ назвали дату

Можлива зустріч і з Макроном

Президент України Володимир Зеленський та новообраний лідер США Дональд Трамп можуть зустрітись у суботу, 7 грудня, у Парижі. Цілком ймовірно, що лідери прибудуть до Франції на відкриття Нотр-Даму.

Про це пише Le Monde з посиланням на AFP. Зазначається, що там також буде присутнім президент Франції Емманюель Макрон.

Відомо, що у суботу, 7 грудня, відбудеться відкриття собору Паризької Богоматері після реставрації. На подію запрошено приблизно 40 світових лідерів, серед них Зеленський та Трамп.

За словами анонімного українського чиновника, український президент планує відвідати цю подію.

"Він зустрінеться з президентом Макроном. Також можливі інші зустрічі, особливо з обраним президентом Дональдом Трампом", — каже співрозмовник.

Le Figaro пише, що присутність на церемонії відкриття Нотр-Даму підтвердили президенти Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, Італії — Серджо Маттарелла, Польщі — Анджей Дуда, Хорватії — Зоран Міланович, Болгарії — Румен Радев, Естонії — Алар Каріс, Фінляндії — Александер Стубб та Литви — Гітанас Науседа. Також участь в урочистостях братиме президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Водночас в цей день до Франції прибуде і президентка Грузії Саломе Зурабішвілі та премʼєр-міністр Вірменії Нікол Пашинян. Буде і принц Вільям, який представлятиме Сполучене Королівство – дружина Кейт його не супроводжуватиме.

Раніше "Телеграф" розповідав, що політолог пояснив небезпеку мирного плану Трампа для України.