Сенат затвердив Джона Реткліффа директором ЦРУ США: хто він такий та що говорив про Україну

Реткліфф називав війну в Україні ризиковою для США, але акцентував на загрозах, які несуть Росія, Китай та Іран

Сенат США 23 січня затвердив номінованого президентом Дональдом Трампом кандидата на посаду директора Центрального розвідувального управління. Ним став Джон Реткліфф, колишній начальник Національної розвідки під час першого президентського терміну Трампа.

Про це повідомило Associated Press. Таким чином, Реткліфф став другим номінантом від Дональда Трампа, якого Сенат офіційно затвердив на посаді після державного секретаря. За Реткліффа віддали голоси 74 сенатори при 25 "проти".

Реткліфф пройшов слухання у Сенаті США ще минулого тижня. Говорячи про війну в Україні, він сказав, що ця війна ризикова для США, оскільки нібито збільшує шанси прямого конфлікту з "ядерною державою", якою в США продовжують вважати Росію.

"Російсько-українська війна триває, поширюючи спустошення і збільшуючи ризик для США бути втягнутими у конфлікт із ядерною країною", – заявив тоді він.

Проте з іншого боку, Реткліфф вважає, що ЦРУ має працювати краще у питаннях використання штучного інтелекту проти ворогів Америки, до яких він безумовно відносить Росію та її союзника – Китай. Реткліфф також виступив за вдосконалення розвідувальних можливостей ЦРУ, якщо це не буде становити порушення громадянських прав мешканців Сполучених Штатів.

Представники Демократичної партії ставлять під сумнів здатність Реткліффа керувати ЦРУ, тому 21 з них проголосував "проти". Проте досвід Реткліффа високо цінять республіканці, які й забезпечили йому посаду.

Раніше ми писали про Джона Реткліффа у короткому огляді членів майбутньої адміністрації Трампа. Реткліфф – політик та юрист, раніше обіймав посаду директора Національної розвідки США з 2020 по 2021 рік. Керував координацією роботи 17 розвідувальних агенцій США, включаючи ЦРУ, АНБ та ФБР. Під його керівництвом акцент було зроблено на погрозах з боку Китаю, Росії та Ірану.