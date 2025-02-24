Не Штатами едиными. Две страны-союзницы Украины усилили давление на Россию к третьей годовщине вторжения (обновлено)

Мир продолжает высказывать действенное несогласие с агрессией РФ

В третью годовщину полномасштабного вторжения России в Украину страна-агрессор получила новые санкции. Австралия объявила крупнейший за три года пакет ограничений относительно РФ, а Британия и Новая Зеландия расширяют санкции.

Великобритания

В понедельник, 24 февраля, Британия объявит новые санкции против РФ. В частности, лицам, которые оказывают значительную поддержку России или обязаны своим богатством российскому государству, сообщает Reuters.

В Правительстве Британии заявили, что также санкции охватят лиц, имеющих доступ к высшему правительству РФ. Среди них могут быть некоторые высокопоставленные политики, члены правительства и бизнесмены.

Новые меры дополнят существующие санкции Великобритании против российских "элит", поддерживавших военные усилия президента России Владимира Путина. Министр безопасности Британии Дэн Джарвис сказал, что его послание друзьям Путина в Москве было простым: "Вам не рады в Великобритании".

"Объявленные сегодня меры закрывают двери перед обогатившимися за счет российского народа олигархами, финансируя эту незаконную и неоправданную войну", – сказал он.

Австралия

В знак поддержки Украины Австралия вводит самый большой с 2022 года санкционный пакет. Он охватывает 70 физических лиц и 79 организаций, связанных с Россией, сообщается на сайте правительства Австралии.

"Австралия с первого дня четко дала понять, что Россия и те, кто способствует ее незаконному вторжению, столкнутся с последствиями. Сегодня правительство Австралии ввело дополнительные целевые финансовые санкции и запреты на въезд для 70 человек, а также целевые финансовые санкции для 79 организаций. Это самый большой пакет санкций Австралии с февраля 2022 года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что новые ограничения направлены против лиц, поддерживающих незаконные администрации РФ на востоке Украины и в Крыму, "включая так называемых "министров", судей и прокуроров, а также лиц, ответственных за сексуальное насилие, связанное с конфликтом и принудительную депортацию украинских детей". Также санкции охватывают физических и юридических лиц, причастных к углублению военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей, включая развертывание северокорейских войск на поле боя.

В целом Австралия ввела более 1400 санкций в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину. Кроме того, страна выделила более 1,5 миллиардов долларов, чтобы помочь нашей стране защититься от российской агрессии. В частности, 1,3 миллиарда долларов военной поддержки в виде необходимого оборудования и обучения украинских военных.

Новая Зеландия

В день годовщины полномасштабного вторжения министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс объявил о новых санкциях против российских субъектов и поддержке восстановления и реконструкции Украины. Кроме того, страна выделит 3 млн. долларов в Трастовый фонд помощи.

"Незаконное вторжение России принесло три года разрушений для украинского народа, окружающей среды и инфраструктуры", — цитирует его слова Stuff.

Новые санкции будут направлены против 52 физических и юридических лиц, причастных к военно-промышленному комплексу России, ее энергетическому сектору, поддержке Северной Кореей военных усилий России, а также принудительному переселению украинских детей.

Глава МИД Новой Зеландии также сообщил о дополнительной помощи Украине. Речь идет о вкладе в 3 миллиона долларов в Трастовый фонд помощи, восстановления, реконструкции и реформирования Украины под управлением Всемирного банка.

С начала войны Новая Зеландия ввела санкции против более 1800 физических и юридических лиц, а также ряд торговых мер. Питерс напомнил обо всех мерах Правительства страны в ответ на войну России против Украины:

введение санкций, направленных против президента РФ Владимира Путина и ключевых членов его ближайшего окружения, высшего руководства Совета безопасности РФ, всех членов Государственной думы и Совета Федерации, всех министров и губернаторов и т.п.;

запрет для всех российских и белорусских правительственных и военных самолетов и судов попадать на территорию Новой Зеландии;

введение 35% пошлины на весь российский импорт в Новую Зеландию;

запрещение импорта российской нефти, газа и угля и т.д.

Стоит отметить, что США во времена президента Джо Байдена с 2022 года ввели масштабные санкции против России. Хотя позиция администрации нового главы Белого дома Дональда Трампа имеет совсем другое отношение к России, пока ограничения снимать не планируют.

По крайней мере, в этом, как сообщал "Телеграф", уверял госсекретарь США Марко Рубио. По его словам, Соединенные Штаты не намерены снимать санкции против РФ, пока не будет достигнуто соглашение о прекращении войны России против Украины.