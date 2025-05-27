У Канаді тягнули за руки нового спікера Палати громад: курйозна традиція потрапила на відео

Коріння цієї парламентської традиції походить із Великої Британії

Парламент Канади розпочав роботу нового скликання з дотриманням давньої символічної традиції — новообраного спікера підвели до його крісла, незважаючи на формальний опір з його боку. Церемонія є відлунням середньовічної британської практики.

Як повідомляє "CBC", 26 травня, у понеділок, у Канаді на посаду спікера Палати громад обрали депутата від Ліберальної партії Франсіса Скарпаледжію. Його кандидатура була затверджена на першому засіданні нового парламентського скликання, що стартувало після 5-місячної перерви, пов’язаної з достроковими виборами та оновленням керівництва партії.

Скарпаледжія змінив на посаді Ґреґа Фергюса — також ліберала, який виконував обов’язки спікера з кінця 2023 року та претендував на повторне обрання.

Історія традиції

За інформацією "UK Parliament", коріння цікавої парламентської традиції походить із Великої Британії. У Середньовіччі спікер Палати громад виконував роль посередника між парламентом і монархом, передаючи королю волю депутатів. Однак ця посада часто була смертельно небезпечною: спікери могли бути покарані, а іноді й страчені, якщо повідомлення викликало незадоволення монарха.

Через це кандидати не поспішали погоджуватися на призначення, і їх буквально доводилося "тягнути" до головного крісла. Саме цю історичну пам’ять нині вшановують у парламентах Вестмінстерської традиції, зокрема в Канаді, де формальна процедура супроводжується жартівливою "відмовою" та символічним супроводом прем’єр-міністра і лідера опозиції.

Момент із Франсісом Скарпаледжією потрапив на відео:

Раніше "Телеграф" повідомляв, що прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо зустрівся з наступником на цій посаді. Після зустрічі, залишаючи парламент, політик узяв із собою стілець і зробив кумедний вираз обличчя.