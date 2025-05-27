В Канаде тянули за руки нового спикера Палаты общин: курьезная традиция попала на видео

Корни этой парламентской традиции произошли из Великобритании

Парламент Канады начал работу нового созыва с соблюдением давней символической традиции — новоизбранного спикера подвели к его креслу, несмотря на формальное сопротивление его стороны. Церемония является эхом средневековой британской практики.

Как сообщает "CBC", 26 мая, в понедельник, в Канаде на должность спикера Палаты общин избрали депутата от Либеральной партии Франсиса Скарпаледжию. Его кандидатура была утверждена на первом заседании нового парламентского созыва, стартовавшем после 5-месячного перерыва, связанного с досрочными выборами и обновлением руководства партии.

Скарпаледжия сменил на должности Грега Фергюса — также либерала, исполняющего обязанности спикера с конца 2023 года и претендовавшего на повторное избрание.

История традиции

По информации "UK Parliament", корни интересной парламентской традиции уходят из Великобритании. В Средние века спикер Палаты общин выполнял роль посредника между парламентом и монархом, передавая королю волю депутатов. Однако эта должность часто была смертельно опасна: чиновники могли быть наказаны, а иногда и казнены, если сообщение вызвало недовольство монарха.

Поэтому кандидаты не спешили соглашаться на назначение, и их буквально приходилось "тянуть" к главному креслу. Именно эту историческую память чествуют в парламентах Вестминстерской традиции, в частности в Канаде, где формальная процедура сопровождается шутливым "отказом" и символическим сопровождением премьер-министра и лидера оппозиции.

Момент с Франсисом Скарпаледжией попал на видео:

Ранее "Телеграф" сообщал, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо встретился с преемником на этом посту. После встречи, покидая парламент, политик взял с собой стул и сделал забавное выражение лица.