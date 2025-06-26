Нічого особливого? В Кремлі вже прокоментували загадковий рейс із РФ до США

Спеціалізований борт РФ літав до Нью-Йорка

В Росії вже прокоментували зафіксований на радарах літак, який прямував з Санкт-Петербурга до американського Нью-Йорка. У Кремлі називають політ RSD878/Іл-96 "звичайним рейсом".

Про це заявила представниця МЗС РФ Марія Захарова. Зауважимо, що вищевказаний борт належить до спеціального льотного загону Росії.

"Переліт Іл-96 СЛО "Росія" до Нью-Йорка — звичайний вивізний рейс, він відвіз нових співробітників до США і забере тих, що повертаються", — сказала Захарова.

Інформація про літак з Flightradar24

Додамо, що борт вирушив 25 червня із Санкт-Петербурга (аеропорт Пулково) близько 11:30 за московським часом та, згідно з останніми оновленнями, прибув до Міжнародного аеропорту ім. Джона Кеннеді в Нью-Йорку (JFK/KJFK) о 15:34 за місцевим часом. Зазвичай цей літак перевозить високопоставлених осіб Росії.

Маршрут пасажирського літака з Росії до США

Нагадаємо, що 25 червня на полях саміту НАТО відбулась зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського. Їх розмова тривала, довше ніж очікувалось. Вони обговорили всі ключові теми — від безпеки до досягнення стійкого миру. Особливо зосередилися на припиненні вогню, захисті українців і залученні Сполучених Штатів до мирного процесу.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що увечері 18 червня американський військовий літак E-4B, відомий як "літак Судного дня", приземлився на авіабазі Joint Base Andrews біля Вашингтона. Востаннє його використовували в надзвичайних умовах під час терактів 11 вересня 2001 року.