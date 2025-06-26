Ничего особенного? В Кремле уже прокомментировали загадочный рейс из РФ в США

Специализированный борт РФ летал в Нью-Йорк

В России уже прокомментировали зафиксированный на радарах самолет, следовавший из Санкт-Петербурга в американский Нью-Йорк. В Кремле называют полет RSD878/Ил-96 "обычным рейсом".

Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Заметим, что вышеуказанный борт относится к специальному летному отряду России.

"Перелет Ил-96 СЛО "Россия" в Нью-Йорк — обычный вывозной рейс, он увез новых сотрудников в США и заберет возвращающихся", — сказала Захарова.

Информация о самолете из Flightradar24

Добавим, что борт отправился 25 июня из Санкт-Петербурга (аэропорт Пулково) около 11:30 мск и, согласно последним обновлениям, прибыл в Международный аэропорт им. Джона Кеннеди в Нью-Йорке (JFK/KJFK) в 15:34 по местному времени. Обычно этот самолет перевозит высокопоставленных лиц России.

Маршрут пассажирского самолета из России в США

Напомним, что 25 июня на полях саммита НАТО состоялась встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Их разговор длился дольше, чем ожидалось. Они обсудили все ключевые темы – от безопасности до достижения устойчивого мира. Особенно сосредоточились на прекращении огня, защите украинцев и вовлечении Соединенных Штатов в мирный процесс.

Ранее "Телеграф" сообщал, что вечером 18 июня американский военный самолет E-4B, известный как "самолет Судного дня", приземлился на авиабазе Joint Base Andrews возле Вашингтона. В последний раз его использовали в чрезвычайных условиях во время терактов 11 сентября 2001 года.