Часть правительств в Европе считает, что необходимо ограничить использование средств на приобретение американского оружия

Несмотря на то, что страны Европы договорились за следующие 10 лет удвоить инвестиции в собственную оборону, есть неприятный нюанс. Пока неясно, способны ли европейские оборонные компании заполнить ту "дыру", которая возникнет в европейских армиях в случае полного отказа от американского оружия. При этом это немаловажный момент, поскольку у некоторых стран оружия, изготовленного в США, очень много.

Об этом пишет американское издание The New York Times. Отмечается, что сейчас у Европы нет альтернативы ряду видов вооружения, которые поставляют исключительно Соединенные Штаты. Даже огромный объем финансирования "оборонки" – примерно 14 триллионов евро за 10 лет – не сможет исправить ситуацию.

К примеру, Европа фактически не имеет аналогов истребителей F-35, которые производятся в США. Та же ситуация с американскими системами противовоздушной обороны Patriot – их не так легко заменить. Более того, многие образцы европейского оружия имеют программное обеспечение, разработанное в США, или американские запчасти в своем составе. А ряд стран уже столько инвестировали в американское оружие, что вынуждены беспокоиться о совместимости закупок.

Все это вместе с дебатами по оборонным расходам создало напряженность внутри некоторых стран. Ряд государств решает, действительно ли нужна независимая от США оборонная промышленность. Другие страны считают, что время для этого еще не пришло – и, возможно, никогда не придет.

Аналитик и профессор Свободного университета Брюсселя в Бельгии Гунтрам Вольф отметил, что Европа должна в течение пяти лет избавиться от технологической зависимости от США. А директор Центра европейских реформ Чарльз Грант сказал, что часть правительств в Европе считает, что нужно ограничить использование средств на приобретение американского оружия странами Европейского Союза. Важно, чтобы Европа не была зависима от США, добавил эксперт. В то же время страны Северной Европы, Прибалтики и Польша предлагают инвестировать в украинскую оборонную промышленность.

"Они считают, что мы не можем быть идеалистами, а должны действовать сейчас и тратить деньги на Украину", – объяснил Грант.

Как известно, на саммите НАТО в Гааге в июне 2025 года лидеры стран-членов альянса договорились направлять 5% своего годового ВВП в безопасность до 2035 года в соответствии с требованиями президента США Дональда Трампа. Разработанный НАТО компромисс требует, чтобы союзники выделяли "не менее 3,5% ВВП" на военные расходы в строгом смысле и дополнительно 1,5% на безопасность в широком смысле, включая "защиту критической инфраструктуры" и "сетевую" оборону.

Планы Альянса вызвали обеспокоенность в Москве. Там начали переживать из-за увеличения расходов НАТО на оборону, а потому "посоветовали" этого не делать под предлогом развала. Ранее министр обороны Польши Радослав Сикорский говорил то же самое о России из-за слишком высоких военных расходов.