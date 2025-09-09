З ним прощалися дев’ять днів, але так і не поховали: від чого помер диктатор Мао Цзедун та де його тіло (фото)

Мао Цзедун був лідером Китаю протягом кількох десятиліть

Засновник Китайської Народної Республіки (КНР) Мао Цзедун, якого ще називають найжорстокішим диктатором в історії, помер 9 вересня 1976 року. На його похорон прийшло понад мільйон людей, однак церемонія прощання була умовною, адже його тіло забальзамували.

"Телеграф" вирішив нагадати, від чого помер Мао Цзедун і де саме його тіло. Ми дізналися про важливі факти його життя.

Мао Цзедун — що відомо про китайського диктатора

Мао Цзедун народився 1893 року в сім’ї заможного селянина. З юності він виявляв інтерес до політики, а під час роботи в бібліотеці Пекінського університету захопився марксизмом-ленінізмом і ця ідеологія багато в чому визначила його подальший шлях.

Мао Цзедун у молодості, Фото: Getty Images

Вже до двадцяти восьми років Мао став одним із творців Комуністичної партії Китаю і швидко став її лідером. У 1930-ті роки він очолив партизанський рух на півдні країни та організував "Великий похід" (1934-1935), що зміцнило його лідерські позиції.

Мао Цзедун створив Комуністичну партію Китаю, Фото: Getty Images

У 1949 році Цзедун проголосив КНР і протягом кількох десятиліть очолював країну. Його політика супроводжувалася колосальними потрясіннями всього народу. Кампанія "Великого стрибка", під час якої Мао хотів швидко перетворити Китай з аграрної на індустріальну наддержаву, привів до голоду, що забрав десятки мільйонів життів. За жорстокість цього періоду правління Мао часто називають одним із найкривавіших диктаторів в історії.

Мао Цзедун кілька десятиліть був лідером КНР, Фото: Getty Images

Далі була "Культурна революція" — кампанія, спрямована на викорінення "буржуазних ідей" та "чистку" партій від усіх, хто був незгодний з його політикою. Це призвело до репресій, хаосу та руйнувань.

Ці кампанії залишили глибокий слід в історії країни. Проте, попри жорстокі методи правління та мільйони жертв, у сучасному Китаї Мао шанують як "батька-засновника нації", який зумів об’єднати країну та закласти основу для її майбутнього процвітання.

Від чого помер Мао Цзедун

З початку 1970 років Мао Цзедун серйозно хворів, він переніс два інфаркти й за рік до смерті у нього загострилася хвороба Паркінсона.

Прощання з Мао Цзедуном, Фото: Getty Images

Помер Мао Цзедун 9 вересня 1976 року і хотів, щоб його кремували. Проте партійне керівництво, всупереч його волі, вирішило забальзамувати тіло. Для цього місцевим ученим довелося розробляти власну технологію бальзамування, щоб не вдаватися до допомоги СРСР на тлі погіршення відносин між країнами.

Церемонія прощання з диктатором тривала дев’ять днів і на ній було понад мільйон людей. Символічний похорон пройшов 18 вересня 1976 року.

Тіло Мао Цзедуна забальзамували, Фото: Getty Images

Через рік, після завершення робіт з бальзамування, тіло Цзедуна було поміщено у кришталевий саркофаг. Його розмістили у спеціально побудованому мавзолеї на площі Тяньаньмень у Пекіні, де воно знаходиться до сьогодні. Мавзолей відкрито для публічного відвідування.

Тіло Мао Цзедуна зберігається у мавзолеї у Пекіні

