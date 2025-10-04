Чехия сейчас под колпаком Кремля? Чем закончились выборы и какое значение это имеет для Украины (обновлено)

Партия-победительница получила более 30% голосов

В Чехии на парламентских выборах победила партия ANO. Ее возглавляет пророссийский миллиардер и экс-премьер-министр страны Андрей Бабиш.

Что нужно знать:

Пророссийская партия победила с большим отрывом

Действующий премьер Чехии не планирует уходить в отставку

Новый парламент Чехии может изменить политику в отношении Украины

UPD: Бабиш заявил, что Украина не готова к членству в Евросоюзе. По его словам, сотрудничество Чехии со страной не приостановлено, но некоторые вопросы Прага не поддерживает.

"Вы не готовы к ЕС. Сначала вы должны закончить войну. Конечно, мы можем сотрудничать с Украиной, но вы не готовы к членству в Евросоюзе", — сказал Бабиш.

Как отмечает Reuters, победа на выборах партии Бабиша может изменить внутреннюю и внешнюю политику страны. Популистский и антимиграционный лагерь Европы увеличится, а поддержка Украины может уменьшиться.

По данным iDnes, партия ANO не получила большинства в Палате депутатов. Входит, что для формирования правительства ей понадобятся другие партии. В частности, "Автомобилисты", выступающие против политики "зеленых" в ЕС, и ультраправая, антиевропейская и антинатовская "Свобода и прямая демократия" (SPD).

Андрей Бабиш

Известно, что по подсчету 99,7% бюллетеней лидер избирательной гонки — партия ANO. Она набрала 34,66% голосов и получит 81 место в парламенте. При этом проевропейская и проукраинская национал-демократическая коалиция SPOLU ("Вместе") набрала 23,28% и получит 52 места в парламенте.

Данные по другим партиям:

STAN ("Мэры и независимые") — 11,19% и получит 22 места в парламенте.

("Мэры и независимые") — и получит места в парламенте. Пиратская партия – 8,88% голосов и 17 мест в парламенте.

– голосов и мест в парламенте. "Свобода и прямая демократия" (SPD) — 7,81% и 15 мест в парламенте.

— и мест в парламенте. "Автомобилисты" — 6,78% и 13 мест в парламенте.

Результаты выборов в Чехии

Действующий премьер Петр Фиала уже поздравил Андрея Бабиша с победой. Он сказал, что результат "нужно принять демократически". Но в отставку пока уходить не планирует – не хочет спешных решений.

Позиция Бабиша по отношению к Украине

Во время возглавления правительства в 2017-2021 году Бабиш стремился к тому, чтобы Чехия присоединилась к еврозоне. Однако сейчас это мнение изменилось. Более того, Бабиша в Европе называют одним из союзников премьера Венгрии Виктора Орбана, который известен своими пророссийскими нарративами.

Бабиш намерен изменить внешнюю политику Чехии и упразднить военную помощь Украине. Он планирует прекратить снарядную инициативу для Киева, в рамках которой Украине должны были передать миллион снарядов.

