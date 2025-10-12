Це була перевірка: Зеленський пояснив, як Європа зазнала фіаско з Путіним

Зеленський порівняв нинішні події з ситуацією 2014 року, коли росія почала окупацію Криму

Порушення повітряного простору країн-членів НАТО дронами з боку Росії є частиною спланованої стратегії диктатора Володимира Путіна. Запускаючи дрони по країнах, які є членами НАТО він намагається створити тиск на Європу.

Що потрібно знати:

Росія спрямувала на Польщу близько 23 дронів, з яких країна змогла збити лише 20%

Кремль намагається уповільнити постачання систем ППО Україні, створюючи атмосферу страху в Європі

Путін готує своє суспільство до можливих дій проти Польщі та Балтійських країн, повторюючи сценарій 2014 року з Кримом

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю для Fox News. На його думку, мета запуск дронів — перевірити реакцію європейських країн та готовність їхніх систем протиповітряної оборони.

Володимир Зеленський зазначив, що перша мета Кремля — спостерігати за реальною реакцією Європи, яка, на його переконання, виявилася "недостатньо гучною". Він додав, що Росія вивчає можливості європейських систем ППО та їхньої готовності до різних типів атак.

Це був тест. Особливу увагу Путін звертав на реакцію Польщі, як великої сусідньої країни-члена НАТО, сказав президент,

Глава держави, каже, що за аналітичними даними, на територію Польщі було спрямовано близько 23 дронів (або 19 за іншими оцінками), з яких лише частину вдалося знищити — 20%.

Він додав, що атаки показали справжню мету — зменшити темпи постачання Україні систем ППО від європейських партнерів, створивши атмосферу страху і стриманості.

Зеленський порівняв нинішні події з ситуацією 2014 року, коли росія почала окупацію Криму, тестуючи реакцію світу. Тоді, за словами Зеленського, реакція США, Європи та країн Глобального Півдня була "занадто слабкою", що лише заохотило подальшу агресію Москви.

Зараз ми бачимо ті самі сигнали. Росія готує своє суспільство до можливих наступних кроків — цього разу проти Польщі, Балтійських країн та інших сусідів. Це небезпечно. Історія — найкращий учитель, наголосив Зеленський.

Інцидент з дронами над Польщею

Нагадаємо, що нещодавно російські безпілотники під час масованої ракетно-дронової атаки на Україну залетіли на територію Польщі. Росія після цього спробувала просунути брехню, що під дією українських засобів радіоелектронної боротьби дрони залетіли до Польщі. Проте експерти кажуть, що в такому разі вони втратили б управління і просто летіли б по прямій, а не маневрували.

Після цього "вторгнення" голова МЗС Польщі Радослав Сікорський наголосив, що варто подумати про перехоплення російських безпілотників та ракет у повітряному просторі України. Тобто унеможливити їх політ над Польщею та іншими державами. Однак ці слова обурили відомого російського алкоголіка та за сумісництвом заступника Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва, який традиційно почав погрожувати НАТО війною.