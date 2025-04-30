Не батько Олександра Македонського: вчені розкрили секрет царської гробниці (фото)

Результати дослідження гробниці македонських правителів замість відповідей принесли ще більше загадок

Олександр Македонський, окрім масштабних завоювань та любові до морозива, відомий ще тим, що ніхто не знає, де він похований. Вчені вважали, що вони знають де гробниця хоча б батька Олександра, Філіпа ІІ. Однак останні дослідження спростували це.

У журналі "Археологічні науки" опублікували приголомшливу статтю — скелети у Великому кургані у Вергіні, що з 1977 року вважався гробницею Філіпа ІІ, його дружини Клеопатри та немовляти-сина — фейк.

Курган у Вергіні, відкритий ще у 1977 році на півночі Греції

Чоловічий скелет належить зовсім молодій особі віком від 25 до 35 років на момент смерті, тоді як жінка була віком від 18 до 25 років. . До того ж чоловік у гробниці I був похований між 388 і 356 роками до нашої ери — за десятиліття до смерті Філіпа II. Це виключає те, що рештки належать батьку Олександра Македонського та його дружині. Ймовірно, це інший македонський представник знаті, що помер десятиріччями раніше.

Курган містить низку гробниць династії Аргеадів — правлячої еліти Македонії

Ба більше, виявилось, що дитячі кістки належать щонайменше шести немовлятам, похованим через століття після чоловіка та жінки, орієнтовно в епоху Римської імперії. Археологи припустили, що їхні батьки знайшли гробницю та скористались нею для поховання дітей.

Місця поховання родини Олександра Македонського така ж загадка, як і його власна могила. Тіло Олександра Великого після смерті переміщували кілька разів, тож його пошуки — справжня загадка для археологів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Перу виявили рештки аристократки, яким понад 5 тисяч років. Вона була похована в мантії з пір'я.