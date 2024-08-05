У Варшаві на українця скинули газовий котел: хлопець знаходиться у тяжкому стані

За його життя борються медики

У Польщі стався черговий інцидент за участі громадянина України. У Варшаві на 18-річного українця, який ішов вулицею, впав газовий котел.

Про це пише місцеве видання fakt.pl. Інцидент стався ще 30 липня в районі Бялоленка, розташованому в північній частині польської столиці на правому березі Вісли.

18-річний громадянин України Дмитро, який проживає в Польщі, проходив повз будинок, в якому проводили ремонт. В цей момент на нього впав елемент котла вагою 30 кг. В результаті цього юнак втратив свідомість, його негайно доставили до лікарні.

Окружна прокуратура Варшави розпочала розслідування у цій справі. Встановлено, що котел скинув з даху з висоти понад 10 метрів 51-річний працівник, який ремонтував будівлю. Він не простежив, щоб під дахом не ходили пішоходи. Можливо, йому просто не хотілося спускатися з ним по сходах.

"Цей співробітник створив небезпеку для життя чи здоров'я громадянина України. Це спричинило серйозну травму обличчя, лобової кістки та мозку. Постраждалий має небезпечні для життя травми", — повідомив прессекретар окружної прокуратури Варшави Норберт Волінський.

На працівника, який скинув котел, склали протокол. Суд заборонив йому працювати на висоті, залишати країну і зобов'язав щотижня з'являтися у відділку поліції. Чоловік визнав свою провину в інкримінованому йому злочині.

Стан здоров'я 18-річного хлопця вкрай важкий. Він до ранку п'ятниці пробув у комі.

"Зараз він не спить. Він може робити дрібні рухи, але ми не маємо з ним контакту. Він не реагує і не реагує на слова", — розповів журналістам двоюрідний брат постраждалого.

Районі Бялоленка у Варшаві

Нагадаємо, 30 липня в Польщі у ДТП потрапив мікроавтобус з українцями. Подія сталася на дорозі А2 між розв’язками Poznań Krzesiny та Poznań Wschód біля міста Познань.