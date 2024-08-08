Українець, на якого впав котел у Польщі, помер: яке покарання понесе винуватець

Лікарі понад тиждень боролись за життя юнака

У Польщі помер 18-річний українець Дмитро, на якого скинули газовий котел, вагою понад 30 кг. Підозрюваному заборонили працювати на висоті та виїжджати за межі країни.

Про це пише "in Poland". Зазначається, що 51-річний чоловік щодня має приходити до відділку поліції та відмічатися.

Після отриманих травм від котла юнак перебував у медикаментозній комі. Лікарі провели кількагодинну операцію, намагаючись врятувати хлопця. Проте 7 серпня він помер.

Водночас, за прогнозами медиків, навіть якби хлопець вижив, він мав би серйозні проблеми зі здоров’ям через характер отриманих травм.

У поліції додали, що робітнику висунули обвинувачення ще до загибелі юнака, обмежувальні заходи були наступні: заборона працювати на висоті, виїжджати за межі країни та щотижня з’являтися у відділку поліції. Наразі ж після смерті українця справа набуває іншого характеру, що включатиме нове рішення суду.

Нагадаємо, що у Варшаві на 18-річного українця, який ішов вулицею, впав газовий котел. Його скинув з даху один з робітників. Як виявилось, 51-річний підозрюваний не простежив, щоб під дахом не ходили пішоходи. Можливо, йому просто не хотілося спускатися з ним по сходах.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Польща зіткнулася з проблемами через нестачу українців.