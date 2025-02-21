"Це не випадок Путіна": Макрон пояснив, чи є Зеленський легітимним президентом

Французький лідер днями відвідає США

На тлі гучних заяв президента США Дональда Трампа про нібито нелегітимність президента України Володимира Зеленського, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що його український колега є легітимним і "вільно обраним президентом". Чого, додав він, не можна сказати про главу Росії Володимира Путіна.

"Це не випадок Володимира Путіна, який вбиває своїх опонентів і який маніпулює своїми виборами протягом тривалого часу", — додав Макрон, чиї слова цитує французький телеканал BFMTV.

Ці слова Макрона прозвучали наступного дня після шокуючих висловлювань Дональда Трампа, який назвав свого українського колегу "диктатором без виборів". За словами американського президента, Володимир Зеленський "відмовляється від проведення виборів".

Президент Франції наголосив, що Зеленський не може провести вибори, адже майже три роки в Україні діє військовий стан. В цих умовах неможливо забезпечити виборчий процес.

"Чи вважаєте ви, що в такій самій ситуації нам було б весело проводити вибори? … Як ви думаєте, він може організувати президентські чи законодавчі вибори в країні, де мільйони українців втекли заради своєї безпеки, де він мобілізував кілька мільйонів інших на фронт … і цілу смугу його території захопила Росія?", — додав Макрон.

Глава Франції зазначив, що хоче "більше демократії в Україні в довгостроковій перспективі завдяки тривалому миру". За його словами, "Зеленський також хоче демократії, тому що він є її плодом".

Як повідомляв "Телеграф", на тлі критики Трампа в ООН також зробили заяву про легітимність Зеленського. Позицію організації висловив офіційний представник генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша Стефан Дюжаррік.